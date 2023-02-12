KPSS'den bu puanı alanlar başvursun! Belediye itfaiye eri alımı yapacak!







Belediye Memur Alım Kontenjanı







Belediye Memur Alımı Başvuru Şartları:

İtfaiye Eri pozisyonuna başvurmak için adayların, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Alım, Ön Lisans mezunu hem erkek hem de kadın adaylara açık olacak.İşe alım sürecinde, Genel İdari Hizmetler sınıfında 10. derece kadro düzeyinde 100 İtfaiyeci pozisyonu doldurulacak. İşe alım, ilgili alanda ön lisans derecesine sahip adaylara açık olacak.Belediye memur alım sürecinde başvuru koşulları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilmiştir. Bu koşullar genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak ve erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik hizmetinden muaf olmaktır. Ayrıca adayların daha önce bir kamu kurum veya kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olması gerekiyor.

Özel Şartlar

İtfaiye Eri kadrolarına başvuracak adayların eğitim düzeyi, KPSS puanı, yaş, boy, ehliyet sahibi olma gibi ek şartları taşımaları gerekiyor. Adayın Ön Lisans programını tamamlamış olması,Erkek adayların en az 167 cm boyunda, kadın adayların ise en az 160 cm boyunda olması, Adayın en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olması, Adayın kapalı veya dar alan korkusu, yükseklik korkusu gibi fobilerinin olmaması ve itfaiyecilik görevlerinin gerektirdiği fiziksel yeterliliğe sahip olması, Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması, 2022 KPSS P93 türü sınavdan Ön Lisans düzeyinde en az 60 puan almış olması, Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında başarılı olması, Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olması, Adayın daha önce herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan disiplin cezası ile çıkarılmamış olması gerekiyor.Memur alım süreci Mart ayında başlayacak. Adayların başvurularını, istenen belgelerle birlikte sadece ilgili belediyeye şahsen yapmaları gerekiyor.