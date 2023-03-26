KPSS'den düşük puan alanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı on binlerce personel alacak: En az lise diploması olana yeni iş imkanı













Kontenjan Dağılımı Duyuruldu

Başvuru Koşulları

Sağlık Bakanlığı'nın 31.600 personel alımı hakkında detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Alımların başvuru kılavuzu yayınlanırken, adaylar için önemli birçok detay da açıklandı. Başvurular KPSS sınavı puanına göre gerçekleştirilecek ve başvuruda bulunan adayların lisans, önlisans veya lise mezunu olması gerekiyor. Başvurular 22-26 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, alımın hizmet gerekliliği doğrultusunda yapıldığını belirtti. Alımların, tıbbi sekreter, sağlık teknikeri, hemşire, ebe ve diğer sağlık personeli kadroları için gerçekleştirileceği de açıklandı. Ayrıca, alımların sözleşmeli olarak yapılacağı ve personelin hizmet alımı yapan kurum ve kuruluşlarda görev yapacağı da belirtildi.Başvuruların sona ermesinin ardından, KPSS puanına göre adayların başvuru sonuçları açıklanacak ve sözlü sınavlar için davetler yapılacak. Sözlü sınavlar, 12-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve sınav sonuçları 26 Nisan'da açıklanacak. Sağlık Bakanlığı'nın bu personel alımı, sağlık sektöründe yaşanan personel açığını kapatmayı hedefliyor. Ayrıca, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yoğun bir şekilde çalışması ve bu nedenle yorulan sağlık personeli için de bir rahatlama sağlayacak.Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı ilanlarında yer alan diğer kontenjanlar arasında biyolog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi ve sosyal çalışmacı da bulunuyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında ön lisans mezunu sağlık teknikeri kontenjanı 21.709 kişi olarak belirlenirken, lise mezunu hemşire kontenjanı ise 6.069 kişi olarak açıklandı. Lisans mezunu ebe kontenjanı 1.530 kişi olarak belirlenirken, lisans mezunu sağlık lisansiyeri kontenjanı ise 1.494 kişi olarak açıklandı. Lise mezunu sağlık teknisyeni kontenjanı ise 798 kişi olarak belirlendi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanlarında sağlık teknikeri, adli tıp sağlık teknikeri, ağız diş sağlığı teknikeri, ameliyat teknikeri, anestezi teknikeri, çevre sağlığı teknikeri, diş teknikeri, diyaliz teknikeri, eczane teknikeri, evde bakım teknikeri, fizik tedavi teknikeri, iş ve uğraşı terapisti teknikeri, laboratuvar teknikeri, odyometri teknikeri, optisyen, ortopedi teknikeri, podolog teknikeri, radyoterapi teknikeri, röntgen teknikeri, tıbbi sağlık sekreteri ve yaşlı bakım teknikeri gibi birçok farklı meslek grubundan da alım yapılacak. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra adaylar, ilan edilen kadrolara göre başvuru şartlarını ve gerekliliklerini inceleyerek başvurularını yapabilecekler. Başvuru işlemleri, genellikle Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor ve başvuru tarihleri de ayrıca ilan ediliyor.Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı personel alımı için detaylar belirlendi. Alımlar için başvuruların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılması gerekiyor. Başvuruda bulunacak adaylar, kamu haklarından mahrum değil olmalı ve güvenlik soruşturmasından başarılı bir şekilde geçmiş olmalıdır. Erkek adaylar askerlik görevini tamamlamış olmalıdır. Belirli okullardan mezun olmak da başvuru için gereklidir. Alımlar, 2022 yılında yapılan KPSS sınav puanlarına göre yapılacak. Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türlerinden en az puanı almış olmak gerekmektedir.