















2023 YILI İTFAİYE PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI

KPSS'den düşük puan alanlara Belediyeden iş! İtfaiye eri alımları başlıyor: Başvuru şartları bizzat duyuruldu! Ülkemizde yaşanan yangınlar ve depremler nedeniyle itfaiye erlerine ihtiyaç sayısı da arttı.Son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu yangın ve deprem gibi doğal afetlerde insanların yardımına ilk koşan itfaiye personeli oluyordu. Doğal afetlerde önemli bir kurtarma pozisyonları bulunan itfaiye erlerinin alımları da artış gösterdi. İşte o kurumun alacağı itfaiye personel sayıları. İşte detaylar...En son deprem felaketi nedeniyle itfaiye personeli sahada aktif olarak rol aldığı gözükmüştü. Yangın olsun, deprem olsun ya da bir başka felaket olsun itfaiye personeli ilk müdahalede bulunan kişilerin başında yer alıyor. Bu nedenle de alımların sayısı bir hayli artırıldı. Ne zaman felaket yaşayacağımız bilinmiyor ya da ne tür bir felaket ile karşılayacağımız bu nedenle de hazır teknik ekip ihtiyacı bulunuyor. Bu hazır teknik ekipten biri de itfaiye erleri oluyor.Belediyelerin itfaiye personeline çok fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle de yılda sık sık alımlar gerçekleştirmektedir. Bu sefer de en az 60 KPSS puanıyla alım yapacak. Önlisans mezunlarının başvurabileceği pozisyonlar için önlisans mezunu ve kpss'den 60 puan alma şartı aranıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı alımlarda KPSS'den en az 60 puan alma şartı bulunuyor. 100 itfaiye erinin alınacağı başvurularda TC vatandaşlığı, kamu haklarından yasaklı olmamak, görevine engel sağlık probleminin bulunmaması, arşiv ve güvenlik araştırmasından olumlu sonuçlanmak gibi şartlar bulunmaktadır. İlanda belirtilen şartları taşıdıkları taktirde her ay başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. Başvurular 27 mart ve 31 mart 2023 tarihleri arasında olacak.