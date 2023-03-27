KPSS'den düşük puan alanlara iş yolu açıldı! 12.353 TL maaşla çok sayıda memur alımı yapılacak: İşte merak edilen detaylar













Her yıl olduğu gibi bu yıl da itfaiye eri alımları düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. İtfaiye eri olmak isteyenler ve bu alanda eğitim almış adaylar, ne zaman alım yapılacağını merak ediyor. 2023 yılı için 100 yeni itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu ve bu alımlar için 60 KPSS puanı yeterli olacaktır. Bu sebeple, KPSS sınavına giren adaylar için büyük bir fırsat olduğu söylenebilir. İtfaiye eri alımları memur alımı kapsamında yapılmaktadır ve alımların devam edeceği düşünülmektedir.Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan memur alımları hakkında önemli detaylar açıklandı. Alımların 10. kadro derecesinden gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, genel idari hizmetler sınıfına dahil olacak memurlar için minimum 12.353 TL maaş ödemesi yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden başvuruların aktif şekilde devam ettiği alımlarda, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışmak isteyen adaylar başvurularını yapabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi, itfaiyeci alımları için bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlara göre, en az B sınıfı araç ehliyetine sahip adaylar başvuru yapabilirler ve KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ön lisans programından mezun olan kişiler de başvuru yapabilirler. Başvuruda bulunacak adayların genel boş haritada aranmaları, erkeklerde 1.67 ve kadınlarda 1.60 boy aralığında olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapacak adayların 31 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir ve son başvuru tarihi olarak 31 Mart 2023 tarihi açıklanmıştır.