KPSS'den düşük puan aldım diye üzülmeyin! Karayolları Genel Müdürlüğü personel ilanına çıktı: Şartları taşıyanlara başvurular açık







102 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞECEK!







Karayolları Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak. Düşük KPSS puanları ile başvuruda bulunabileceksiniz. Başvurular başladı. Kaç sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir? Merak edilen detaylar haberimizde.Karayolları Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacaktır. 102 sözleşmeli personel alımı 4B fırkasına bağlı olarak yapılacaktır. KPSS puanı dikkate alınacaktır. KPSS puanı için düşük puan varsayılacaktır.Farklı pozisyonlarda 102 personel alınacaktır. Başvuru için bazı şartlar bulunmaktadır. KPSS önlisans ve lisans adayları KPSSP93 ve KPSSP3 puan türü üzerinden değerlendirilecek. Alım yapılacak pozisyonlar için koşullar belirlendi. -TC vatandaşı olması şarttır. -Görev için sağlık engeli bulunmamalıdır. -SGK'dan yaşlılık veya emeklilik aylığı alınmamalıdır. Bu şartları karşılamanız halinde başvuruda bulunabileceksiniz. Başvurular 14 Mart 2023 tarihinde başlamıştır. Başvuru için son tarih ise 28 Mart 2023 olarak belirlenmiştir.