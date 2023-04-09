KPSS'den en az 60 puan alanlara müjde! 382 memur ve personel alımı yapılacak: Resmi Gazete'de yayımlandı!







ALIM ŞARTLARI











İçişleri Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu, 382 vatandaş alımı yapacağını duyurdu. Bu fırsat işi olmayan vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat olabilir. İlanın hangi kadrolarda alım yapılacağına dair soruların yanıtları aranmaya başladı. İşte ayrıntılar...Alım şartları her kadro için farklılık göstermektedir. Ancak, genel olarak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması, sağlık durumunun kamu görevlerini yapmaya uygun olması, askerlik ile ilişiğinin bulunmaması, en az lise veya dengi okul mezunu olması, KPSS'den belirtilen puanı almış olması gerekmektedir.Detaylı bilgi ve başvuru süreci için ilgili kurumların resmi internet siteleri takip edilebilir ya da fırsattan yararlanmak isteyenler İçişleri Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu personel alımı duyurularını takip etmelidir. İçişleri Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatı için 335 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylar için gereken koşullar ve şartlar merak konusu oldu. Başvurular sözlü mülakat şeklinde yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar için, lisans mezunları için KPSS B grubundan en az 60 puan, ön lisans mezunları için KPSS P93, lise mezunları için ise KPSS P94'den en az 60 puan almaları gerekiyor.Adli Tıp Kurumu, 11 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2023 tarihinde sona erecek olan personel alımları için duyuru yayınladı. Başvurular İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ve sözlü sınavlar 25 Nisan ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adayların gerekli şartlar ve nitelikler hakkında bilgi edinebilmeleri için İçişleri Bakanlığı web sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir. Personel alımı kapsamında Adli Tıp Kurumu merkezinde ve taşra teşkilatında çalışacak vatandaşlar için tüm bilgilerin web sitesi üzerinden paylaşıldığı belirtilmektedir. 47 pozisyon için ise sözlü sınav yapılacağı açıklanmıştır. Başvurular 17 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 23 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapan adayların 2022 yılında KPSS'den en az 70 puan almaları gerekmektedir. Fırsattan yararlanmak isteyen adaylar, başvurularını zamanında yaparak bu önemli iş fırsatını kaçırmamalıdır.