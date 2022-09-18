EĞİTİM
18 Eylül 2022 - 13:34

KPSS ilk oturumu sona erdi

Yeniden düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sona erdi. İkinci oturum olan Eğitim Bilimleri ise saat 14.45'te başlayacak.

EĞİTİM
18 Eylül 2022 - 13:34
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KPSS ilk oturumu sona erdi


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptal edildiğini duyurmuştu. İptal edilme gerekçesi olarak ise bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar gösterilmişti.
2022 KPSS'nin yeniden yapılan ilk oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. 1 buçuk milyona yakın aday yeniden düzenlenen 2022 KPSS Lisans sınavının ilk oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavını geride bıraktı. Adayların kamu kurumlarında çalışabilmek için yeniden girdiği Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 130 dakika sürdü.

Bir diğer oturum olan Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Bu oturumdaysa adaylara 80 soru yöneltilecek ve sınav 16.25'te son bulacak.



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