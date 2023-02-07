KPSS'li KPSS'siz personel alımı duyuruldu! YTB başvuru detaylarını açıkladı

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Şartlar:

KPSS Puanı Gerekli mi?

Başvuru Süreci:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli personel alımı için iş ilanı yayınladı. Kurum bünyesindeki bilişim personeli açığını gidermeyi amaçlayan ilana, KPSS puanı olan veya olmayan adaylar başvurabilecek.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, personel alımları kapsamında sadece 1 Sistem Uzmanı arıyor.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımına başvuracak adaylarda aranan nitelikler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde ve öğrenim şartları belirtilmiştir. Adayın mühendislik, bilgisayar ve teknoloji, fen, edebiyat, eğitim, eğitim bilimleri, istatistik, matematik, fizik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.Sözleşmeli bilişim personeli alımı için 2021 veya 2022 sınavlarından P3 puan türünden en az 70 puan olmak üzere KPSS puanı şartı aranıyor. KPSS puanı olmayan adayların puanı 70 olarak kabul edilecek ancak fiili KPSS puanı olan başvurular değerlendirme sürecinde öncelik alacak.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru süreci 6 Şubat'ta başladı ve en geç 20 Şubat'ta sona erecek. Adayların başvurularını yapmaları için 15 gün süreleri bulunuyor.