EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 14:05

KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

EĞİTİM
08 Eylül 2022 - 14:05
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KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin web sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Huzeyfe Tarık Yaman

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Haber Editörü
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