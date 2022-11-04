EĞİTİM
04 Kasım 2022 - 13:59

KPSS Ön lisans astsubay puanları açıklandı mı? Astsubay KPSS puan türü nedir? Jandarma astsubay taban puanları

KPSS Ön lisans puanlarının açıklanması üzerine binlerce kişi taban puan araştırmasına başladı. KPSS Astsubay taban puanı kaç, Jandarma astsubay KPSS ön lisans puan türü nedir? İşte detaylar...

EĞİTİM
04 Kasım 2022 - 13:59
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KPSS Ön lisans astsubay puanları açıklandı mı? Astsubay KPSS puan türü nedir? Jandarma astsubay taban puanları


3 Kasım sabah saatlerinde ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ön lisans sonuçları sonrasında binlerce kişi puan araştırmalarına başladı. Sonuçların erişime açılmasıyla beraber astsubay olmak isteyen adaylar KPSS puan türünü araştırmaya başladı. Jandarma astsubay KPSS önlisans puanı kaç? Astsubay puan türü nedir? İşte, KPSS ön lisans astsubay puanlarına ilişkin detaylar...

KPSS ÖN LİSANS JANDARMA ASTSUBAY PUAN TÜRÜ?

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber taban puanlar ve puan türleri de belirlendi. Ön lisans üzerinden astsubay olmak isteyenler KPSS P3 türü üzerinden alınan puan ile başvuru yapabilecektir. astsubay başvurusu için adayların 60 baraj puanını geçmesi gerekir. 



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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