KPSS Ön lisans astsubay puanları açıklandı mı? Astsubay KPSS puan türü nedir? Jandarma astsubay taban puanları







KPSS ÖN LİSANS JANDARMA ASTSUBAY PUAN TÜRÜ?







3 Kasım sabah saatlerinde ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ön lisans sonuçları sonrasında binlerce kişi puan araştırmalarına başladı. Sonuçların erişime açılmasıyla beraber astsubay olmak isteyen adaylar KPSS puan türünü araştırmaya başladı. Jandarma astsubay KPSS önlisans puanı kaç? Astsubay puan türü nedir? İşte, KPSS ön lisans astsubay puanlarına ilişkin detaylar...KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber taban puanlar ve puan türleri de belirlendi. Ön lisans üzerinden astsubay olmak isteyenler KPSS P3 türü üzerinden alınan puan ile başvuru yapabilecektir. astsubay başvurusu için adayların 60 baraj puanını geçmesi gerekir.