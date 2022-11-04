KPSS Ön lisans polislik başvuruları başladı mı, şartlar nelerdir? KPSS Ön lisans polislik taban puanları ve baraj puanı

Sıklıkla araştırılan konulardan olan KPSS ön lisans polislik baraj puanı merak edilirken adaylar ise sıkı araştırma içerisine girdi. 2022 KPSS polislik alımları EGM ve PA POMEM şartları ise belli oldu. KPSS ön lisans ile polis olmak için kaç puan gerekir? İşte detaylar haberimizde...
KPSS ÖN LİSANS POLİSLİK PUAN TÜRÜPolis olmak isteyenlerin gündeminde yer alan KPSS ön lisans puan türü P3 üzerinden alım yapmaktadır. Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerini bulunan önlisans KPSS'de B grubu kadrolarının ataması üzerinden puan belirlenmektedir.
POLİSLİK KPSS ÖN LİSANS PUANI
KPSS önlisans üzerinden polislik başvurusunda bulunacak kişiler için belirlenen baraj puanı 60 olarak belirlendi. Polislik alımlarında her sene farklılık görüldüğü gibi bu senede alım şartlarında farklılık söz konusudur.