KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sınavı hangi tarihte açıklanacak? 2022 KPSS Ortaöğretim sonuç açıklanma tarihi







KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?







KPSS Ortaöğretim oturumu bugün sabah yapıldı. Kamuya yerleşmek isteyen binlerce aday sınavda ise sınavda ter döktü. Sınavın son bulmasıyla rahat bir nefes alan adaylar şimdi de sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe de yer verildi. Bu kapsamda KPSS ortaöğretim sonuçları, 1 Aralık 2022'de ÖSYM tarafından açıklanacak.Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra, 'Sonuçlarım' bölümünden görüntüleyebilecekler.