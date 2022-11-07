EĞİTİM
07 Kasım 2022 - 10:56

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sınavı hangi tarihte açıklanacak? 2022 KPSS Ortaöğretim sonuç açıklanma tarihi

KPSS Ortaöğretim sınavı bugün yapılan oturumla tamamlandı. Sınavda ter döken binlerce aday sınavın bitmesiyle sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı o tarih...

EĞİTİM
07 Kasım 2022 - 10:56
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KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sınavı hangi tarihte açıklanacak? 2022 KPSS Ortaöğretim sonuç açıklanma tarihi


KPSS Ortaöğretim oturumu bugün sabah yapıldı. Kamuya yerleşmek isteyen binlerce aday sınavda ise sınavda ter döktü. Sınavın son bulmasıyla rahat bir nefes alan adaylar şimdi de sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe de yer verildi. Bu kapsamda KPSS ortaöğretim sonuçları, 1 Aralık 2022'de ÖSYM tarafından açıklanacak.



 kpss ortaöğretim sonuçları

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra, 'Sonuçlarım' bölümünden görüntüleyebilecekler.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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