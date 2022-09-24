2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soru ve cevapları adayların erişimine açılırken gündeme sınava giren bir adaya poşeti açık bir şekilde soru kitapçığının verildiği iddiası düştü. Bu iddialar kamuoyunda tartışma yaratırken ÖSYM konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda Şanlıurfa Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bulunan 630213024 numaralı salonun ikinici sırasında sınava katılan bir adaya soru kitapçığının poşetsiz olarak teslim edildiğini bilgisi paylaşıldı.
EĞİTİM
24 Eylül 2022 - 17:42
KPSS oturumunda adaya poşeti açılmış soru kitapçığı mı verildi? ÖSYM'den açık poşet açıklaması
18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna giren bir adaya poşeti açılmış soru kitapçığı verildiği iddia edildi. Bu iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama geldi.
EĞİTİM
24 Eylül 2022 - 17:42
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