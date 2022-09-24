EĞİTİM
24 Eylül 2022 - 17:42

KPSS oturumunda adaya poşeti açılmış soru kitapçığı mı verildi? ÖSYM'den açık poşet açıklaması

18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna giren bir adaya poşeti açılmış soru kitapçığı verildiği iddia edildi. Bu iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama geldi.

EĞİTİM
24 Eylül 2022 - 17:42
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KPSS oturumunda adaya poşeti açılmış soru kitapçığı mı verildi? ÖSYM'den açık poşet açıklaması


2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri soru ve cevapları adayların erişimine açılırken gündeme sınava giren bir adaya poşeti açık bir şekilde soru kitapçığının verildiği iddiası düştü. Bu iddialar kamuoyunda tartışma yaratırken ÖSYM konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda Şanlıurfa Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bulunan 630213024 numaralı salonun ikinici sırasında sınava katılan bir adaya soru kitapçığının poşetsiz olarak teslim edildiğini bilgisi paylaşıldı.



ÖSYM'den açık poşet açıklaması

'Sınavın güvenliğine ilişkin bir sorun olmadığı tespit edildi'

Yapılan incelemeler sonucunda ise sınav evrakının bulunduğu poşetinin saat 09.09'!da salon başkanı tarafından salona getirildiği ve kapalı bir şekilde getirilen soruların bulunduğu poşetinde 09.39-09.41 saatleri arasında sınava giren adayların gözlerinin önünden açıldığı belirtildi.

09.44'te soru kağıtlarının bulunduğu poşet ve cevap kağıtlarının salon başkanı tarafından sınav çantasından çıkarılarak adayların önünde bulunan masanın üzerine yerleştirildiğinin belirlendiği açıklamada bu süreçte adayların gözlemlediği üzere soru kitapçığının alt kısmındaki iki poşet ve tüm soru kitapçıklarının bulunduğu sınav kağıt poşeti yanlışlıkla yırtıldığı ve iki soru kitapçığından birinin de yanlışlıkla açıldığı, açık olan soru kitapçığının da iddiayı ortaya atan adaya saat 10.00'da teslim edildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın devamında ise bu bulguların değerlendirmesi ve soru ifadeleri her adaya iletilmiş ve dijital saate entegre kamera kayıtları izlenerek sınavın güvenliğinin açık bir şekilde ortaya konulduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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