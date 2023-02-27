KPSS puanı olan bu işe başvurabilir! Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak: İşte merak edilen şartlar

Harran Üniversitesi, çeşitli birimleri ve hastaneleri için 109 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite, 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olan herkesin başvurabileceğini ve işe alım sürecinin herhangi bir yazılı veya sözlü sınav olmaksızın sadece KPSS puanlarına göre yapılacağını belirtti.
Sadece Online Başvurular
Başvuru sahiplerinin gerekli belgeleri sistem üzerinden yüklemeleri, e-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekmekte olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar nitelik kodunu işaretleyerek sadece bir kadro için başvuru yapabilecek.
Son Başvuru TarihiSon başvuru tarihi 6 Mart 2023 olup, üniversite alımları KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas alarak yapacak. Bu, Türkiye'de eğitim veya sağlık sektöründe iş arayan herkes için bir fırsat. KPSS sınavına girdiyseniz ve gerekli niteliklere sahipseniz, Harran Üniversitesi'ndeki açık bir pozisyona başvurabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için; www.harran.edu.tr