KPSS puanı olan harekete geçsin! Devlet hastanesine acil personel alınacak: Başvuru şartlarına bakın!







KPSS 55 PUAN İLE PERSONEL ALIMI!







Kamu hastanesinden acil memur ataması duyurusunda bulunuldu. Çeşitli meslek gruplarından alım yapılmaktadır. 55 puan KPSS'den almanız kamu hastanesinde memur olmanız için yeterli olacaktır. Hangi meslek kategorilerinde personel alımı olacaktır? Bütün detaylar haberimizde.Harran Üniversitesi hastanesine personel memur alımları acil başladı. Harran Üniversitesi'ne yapılacak olan alımlar için başvuru tarihi 6 Şubat tarihine kadar devam edecektir. KPSS puanının 55 alınmış olması şarttır. Çeşitli meslek kategorileri yapılacak olan alımlarda bazı şartlar da bulunmaktadır.Alınacak meslek grupları ise şunlardır: 30 hemşire, 1 fizyoterapist, 3 röntgen teknisyeni, 14 sağlık teknikeri, 1 mühendis, 20 büro personeli, 20 koruma ve güvenlik görevlisi ve 20 temizlik görevlisi alımları yapılacağı açıklandı. Hemşire alımı için bazı şartlara şunlardır: 20 ilgili bölüm lisans ve 10 lise mezunu adaylardan alım yapılacaktır. Adayların en az 1 yıl hastaneler de hemşire kadrosun da çalışmış olması gerekmektedir. Fizyoterpist için şartlar şunlardır: Başvuru yapacak olan adayların ilgili fakülteden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden birinden mezun olması gerekmektedir. Röntgen Teknisyeni : Adayların Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden önlisans mezunu olması gerekmektedir. Sağlık Teknikeri; önlisans bölümlerinden Anestezi veya Anestezi Teknikerliği, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Laborant ve Veteriner Sağlık ve Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı mezun olan 5 yıl deneyimi olanlar başvuru yapacaklardır. Mühendis Alımı: Biyomedikal Mühendisliği bölüm mezunu alımı yapılacaktır. Büro personeli alımı: Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik veya Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı bölüm için alımlar: 15 önlisans ve 5 lisans mezunu aday alımı yapılacaktır. Güvenlik Görevlisi Alımı: 20 önlisans bölüm mezunu Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölüm mezunlarından alım yapılacaktır. Temizlik personeli şartları: 35 yaşını tamamlamamış 5 kadın ve 15 erkek lise mezunu personel alımı yapılacaktır.