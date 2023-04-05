KPSS puanı olan işe alınacak! Yüksek maaşlı iş ilanı yayımlandı: Bu özel şartlar aranacak

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Adaylara müjdeli haber o belediyeden geldi! Peki başvuru şartları ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BELEDİYEDEN YÜKSEK MAAŞLI İŞ ALIMIİş arayan insanlar kamu kurumlarının yayımladığı ilanları yakından takip ederken müjdeli haber İstanbul Bağcılar Belediyesi'nden geldi. Bağcılar Belediyesi Teftiş Kurul Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğinin giderilmesi için beş müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Başvuru yapmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan şartların taşınması, 2021 veya 2022 KPSS P31 veya P48 puanlarının en az 75 olması, 35 yaşının doldurulmamış olması gerekiyor.
Aynı zamanda özel şartlar olarak başvuru yapacak adayların Hukuk, İktisat, İşetme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması ve müfettişlik mesleğinin gerektirdiği meslek kurallarını bilmesi ve şartları taşıyor olması gerekiyor. Bağcılar Belediyesi memur alımı için başvurular 24 Nisan tarihinde başlayarak 5 Mayıs tarihinde sona erecek. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak.