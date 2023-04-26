KPSS puanı olanlar Adalet Bakanlığı'na koşacak! 626 personel alınacak: Bu bölümlerden mezun olanlara müjde







PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR







Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında çalışacak sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, 10 farklı meslek grubundan toplamda 626 sözleşmeli personel alınacak.Ceza infaz kurumlarında çalışacak olan sözleşmeli personellerin alımı için Adalet Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Bu ilan ile, ceza infaz kurumları bünyesinde çalışmak isteyen adaylara, farklı meslek gruplarından iş imkanı sunuluyor.İşe alınacak personel kadroları arasında, 463 psikolog, 60 öğretmen, 78 sosyal çalışmacı, 5 veteriner, 2 mühendis (İnşaat), 4 mühendis (Gıda), 2 mühendis (Makine), 4 mühendis (Ziraat), 5 diyetisyen ve 3 fizyoterapist yer alıyor. Başvuru şartlarına göre adayların, 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünden puana sahip olmaları ve ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Başvurular, 25 Nisan 2023 saat 09.00'da başlayacak ve 11 Mayıs 2023 saat 17.30'a kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve başvuruların şahsen veya posta yoluyla yapılması kabul edilmeyecek. Başvuru yapacak adayların belirtilen kadrolar için istenilen şartları sağlamaları gerekiyor. Ayrıca, adaylar başvuru süreci boyunca gerekli olan belgeleri de hazırlamaları gerekiyor. Başvuru sürecinde adayların, tüm detayları dikkate alarak doğru ve eksiksiz bir şekilde başvuru yapmaları önemlidir. Bu personel alımı ile ceza infaz kurumları bünyesinde görev yapacak olan sözleşmeli personel, ceza infaz kurumlarındaki hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, bu personel alımı, Adalet Bakanlığı'nın kadrolarının güçlendirilmesine yönelik olarak atılmış bir adım olarak da görülebilir.