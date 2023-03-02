KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 18:00

KPSS puanı olanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı yapacak! İşte merak edilen şartlar

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti. Peki alımlar ne zaman olacak? Sağlık Bakanlığı personel alım branş ve kadro dağılımı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.

KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 18:00
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KPSS puanı olanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı yapacak! İşte merak edilen şartlar
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Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde işe alım yapacağını duyurmuştu. Adaylar pozisyonlar için başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı personel alımında etkileyici bir KPSS puanlama detayı var.

Sağlık Bakanlığının 42.500 personel alımı için 2.personel alım başvurularına gözler çevrildi ve branş dağılım kontenjanları merakla beklenilmektedir. Bakanlığın personel alımı için detaylı açıklama yapılması beklenilmektedir.



sağlık bakanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 

Bakanlık, 42.500 ek personel işe alacağını duyurdu. Ama kesin bir tarih verilmedi. Detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

PERSONEL ALIMININ İLK AŞAMASI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın 11.317 kadrolu, 30.000 sözleşmeli sağlık personeli ve 1.183 sözleşmeli olmak üzere toplam 42.500 çalışanı bulunmaktadır. 15.000 537 tıbbi sekreter ve 5.000 831 hemşire olmak üzere toplam 30.000 sözleşmeli personel istihdam edilmiştir.

sağlık bakanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında 580 temizlikçi, 3.559 güvenlik personeli (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta kabul ve yönlendirme elemanı, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 kalorifer ve sıhhi tesisat işçisi görev yapmaktadır. Hijyen: Bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve sorun giderme için 261 personel ve biyomedikal ekipman bakımı için 154 personel olmak üzere toplam 11.317 yerleşik personel istihdam edilmiştir.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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