Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde işe alım yapacağını duyurmuştu. Adaylar pozisyonlar için başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı personel alımında etkileyici bir KPSS puanlama detayı var. Sağlık Bakanlığının 42.500 personel alımı için 2.personel alım başvurularına gözler çevrildi ve branş dağılım kontenjanları merakla beklenilmektedir. Bakanlığın personel alımı için detaylı açıklama yapılması beklenilmektedir.
KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 18:00
KPSS puanı olanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı yapacak! İşte merak edilen şartlar
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti. Peki alımlar ne zaman olacak? Sağlık Bakanlığı personel alım branş ve kadro dağılımı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.
KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 18:00