KPSS puanı olanlar hemen başvursun! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alıyor: Son başvuru tarihi duyuruldu!













6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinden sonra bazı kurumların personel alımları ile ilgili değişimler de adaylarla paylaşılmaya başlandı. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? Başvurular ne zaman? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMIGençlik ve Spor Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 658 sözleşmeli antrenör alımı ile ilgili yeni düzenlemeler paylaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre alım ile ilgili sözlü ve yazılı sınavlar deprem sebebiyle ertelendi. 26 ve 30 Aralık tarihleri arasında başvuruları alınan alım ile ilgili başvuru sonuçları 27 Ocak tarihinde sonuçlandırılmış ve 13-22 Şubat tarihlerinde sınavların yapılmasına karar verilmişti.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile ilgili açıklama şu şekilde; 'Bakanlığımız tarafından taşra teşkilatına yapılacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sözleşmeli antrenör alımı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu KPSS B grubu P3 puanı kapsamında başvurusu onaylanan ve sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan antrenör adaylarının sözlü ve uygulamalı sınavlarının 13 ve 22 Şubat tarihinde yapılacağına karar verildi ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında sözlü ve uygulamalı sınavın başka bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Sınav ile ilgili tarihler ilan edilecektir.'