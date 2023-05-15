KPSS puanına bakılmadan personel alımı başladı! Hastaneler ve sağlık merkezlerinde binlerce kişi iş imkanı buldu! 18-41 yaş aralığında olan herkes başvuru yapabilecek







PERSONEL ALIM KOŞULLARI







PERSONEL ALIM SÜRECİ

Personel alımları günden güne artış gösterirken İŞKUR tarafından yapılan duyuru üzerine hastanelere ve sağlık merkezlerine personel alım müjdesi verildi. Hasta danışmanı olarak yapılacak alımlar için başvuru şartları arasında KPSS puanı olmaması yüzleri güldürdü. Yayınlanan ilan üzerinde özel sektörde yapılacak personel alımının başvuru şartları ve sürecine dair detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır.-En az ilkokul mezunu olmak-MS office programına hakim olmak -İletişim becerisi yüksek olup etkili iletişim kurabilmek -Hasta ve hasta yakını psikolojisine elverişli davranmak -Hasta memnuniyetine özen göstermek -Ekiple beraber çalışmaya uyum sağlamak -Yoğun çalışma koşullarına uyum göstermek -Hızlı düşünme yeteneğine sahip olmak -Dış görünüşe özen göstermek -Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak.İŞKUR tarafından yayımlanan ilan üzerinde KPSS şartı aranmadan gerekli şartlara uygun olmak gerekir. Özel sektör üzerinde yapılacak alım için başvurular online gerçekleşip sürece dair tüm bilgiler ise İŞKUR resmi internet sayfasından duyurulacaktır.