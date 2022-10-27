KPSS şartı olmadan 7000-8000 TL maaş! İŞKUR şehir hastanelerine alım yapacak







8000 – 9000 – 10.000 TL maaşla çalışacaklar







KPSS şartı olmadan yüksek maaşla iş imkanı

İŞKUR personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR üzerinden farklı sektörlerde işe alımlar yapılıyor. İŞKUR iş ilanları hakkında son gelişmeler yakından takip edilirken iş arayan çok sayıda kişi için yeni duyurular bulunuyor. İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, şehir hastanelerine çok sayıda personel alımı yapılacak. Yaşadıkları şehirdeki şehir hastanelerinde çalışmak isteyen kişiler, şehir hastaneleri personel alımları hakkında araştırmalarını sürdürüyor.İŞKUR personel alımı ilanlarına göre şehir hastanelerine çok sayıda eleman alınacağı açıklandı. Temizlik görevlisi, hasta bakıcı, depo elemanı ve lojistik bölümünde çalışacak elemanlar İŞKUR aracılığı ile aranıyor. Son dönemde sayısı hızla artan şehir hastaneleri üstün sağlık hizmeti vermelerinin yanı sıra binlerce kişiye de iş imkanı sağlıyor. Şehirlerinde açılan şehir hastanelerinde çalışmak isteyen kişiler ise İŞKUR’un iş ilanlarına bakıyor.İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvurmak ise oldukça kolay. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde şehir hastanelerindeki personel ilanlarını görebilir ve kendinize üyelik oluşturarak başvurularınızı sağlayabilirsiniz. Bu sayede başvuru yapan ve işe alınan kişiler ayda 8 bin, 9 bin hatta 10 bin TL’ye kadar maaş alabiliyor. İŞKUR tarafından sunulan bu imkanla birlikte çok sayıda kişi kolayca iş bulabiliyor. Kurum tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilanların belirli bölgelerde belirli kontenjanlarla sınırlı olduğu ifade ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi İŞKUR üzerinden hayalindeki işi bulabilecek. Geniş kapsamlı personel alım ilanları yayınlayan İŞKUR ile istediğiniz sektörde iş bulma imkanını tadabilirsiniz. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar, İŞKUR tarafından onay almış işverenler ve kurumları kapsamaktadır. Böylelikle İŞKUR iş arayanlara güvenilirlik sağlıyor.İŞKUR iş ilanlarında KPSS şartı aranmıyor. KPSS puanı olmadan kolayca başvuru yapabileceğiniz binlerce ilana internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İŞKUR iş başvuruları için her ilde bulunan İŞKUR şubelerini ziyaret edebilir ya da daha kolay bir yöntem olan İŞKUR’un İş Arayan bölümünü kullanabilirsiniz. İş arayan kişiler, bölgelerinde bulunan İŞKUR şubelerine başvuru yaptıktan sonra kısa süre içerisinde başvurularına yanıt alıyorlar. İŞKUR başvuruları 7 gün 24 saat elektronik ortam üzerinden yapılabilmektedir.