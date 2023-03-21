Kamu kuruluşlarında işe girmek isteyenlere sevindirici haber gelirken başvuru şartları ise dikkat çekti. Şoför sayısının genişletilmesiyle beraber birçok vatandaş açısından faydalı olan bu hizmetle beraber 315 kişilik kadro açığı belirlendi. Beden işçisi ve şoför alımı için gerekli şartlarla beraber tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. 260 beden işçisi kadrosu açılırken 55 şoförle beraber çim sulama, otobüs şoför ilanı yayınlandı. Basit şekilde kullanılabilecek belli başlı el aletleri ile beden işçiliğinde açılma durumu gerçekleşti. Alım yapılacak kadrolar için erkek işçi olması belirtilirken aynı zamanda adli sicil kaydında olumsuzluk olmamasına bakılıyor. Başvuruları başlayan alım da askerlik engelinin bulunmamasına dikkat çekerken kişilerin vardiyalı çalışma koşullarına uygunluğuna bakılır.
KAMU PERSONELİ
21 Mart 2023 - 19:00
KPSS şartı yok, bir ehliyet yeter! 315 şoför alımı başlatıldı: En az 9000 TL maaşla...
KPSS şartı olmadan iş ilanlarının arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Sadece ehliyet olanların başvuruda bulunabileceği şoför alımı detayları açıklandı. Kamu kurumlarından yapılacak alım şartları ve tüm detaylar...
KAMU PERSONELİ
21 Mart 2023 - 19:00