KPSS şartı yok! Üniversiteye 100 personel alınacak! Kadın erkek başvurular açıldı







ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI







ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU TARİHLERİ

İnsanların devlet kurumlarında çalışma hayalleri için araştırmaları devam ediyor. Erciyes Üniversitesi de iş arayan vatandaşlar için yeni bir alım yayınladı. Peki Erciyes Üniversitesi personel alım şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Erciyes Üniversitesi yayınlanan personel ilanına göre 1 yıldan daha az süre ya da mevsimlik çalışma süresi kapsamında 4 personel alımı yapacak. Belirlenen şartlara göre 2 erkek, 2 kadın alımı yapılacak. Başvuru yapabilmek için 657 sayılı memurlar kanunun 48. maddesinde yer alan şartların taşınması gerekiyor. Başvuru yapacak adaylar için KPSS şartı aranmayacak. Başvuru yapan adaylar sözlü sınava dahil edilecek ve bu alımlar sözlü sınav kapsamında yapılacak. Bu şartlar dışında lisans mezunu olmak, vücut bütünlüğü olması, uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip olmak gerekiyor. Bu sağlık durumu için başvuru yapan adaydan tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu alınması isteniyor.Erciyes Üniversitesi tarafından alınacak 4 kişilik canlı model personel alımı için başvurular 1 Şubat ve 15 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak. Başvurular Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel ve Kadro Şube Müdürlüğü'ne şahsen giderek talep edilen belgeler ile birlikte yapılacak.