KPSS şartına bakılmadan iş imkanı! 18-50 yaş arasında olan herkes başvuru yapabilir! Son gün 31 Mayıs







BAŞVURU KOŞULLARI NELER?











İş arayanlar için sevindirici bir haber! Kamu kurumlarında personel alımları devam ediyor ve KPSS şartı olmadan başvurular kabul ediliyor. Son duyuruya göre, Sultangazi Belediyesi de yeni personel alımı yapacak ve KPSS şartı aranmayacak. Başvuru yapacak adayların 18-50 yaş arasında olmaları ve emekli olmamaları gerekmektedir. İlan edilen iş pozisyonları için adayların belirtilen koşulları sağlamaları beklenmektedir.Sultangazi Belediyesi, yeni personel alımı için başvuruların İstanbul Sultangazi Belediye binasında yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları, en az ilkokul mezunu olmaları, Sultangazi ilçesinde ikamet etmeleri, emekli olmamış olmaları ve herhangi bir hastalığı bulunmaması gerekmektedir.Başvuru yapacak adaylar, gerekli belgeleri hazırlayarak şahsen İstanbul Sultangazi Belediye binasına başvurmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler arasında adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve mezuniyet belgesi yer almaktadır. Sultangazi Belediyesi, 45 işçi pozisyonu için personel alımı yapacak. Bu pozisyonların 15'i şoförler için ayrılırken, 30'u beden işçileri için ayrılmıştır.Son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmiştir. Başvurular 24 Mayıs tarihinde başlamış olup, kısa bir süre içinde sona ereceği için adayların hızlı davranmaları önemlidir. Özellikle dikkat çeken bir nokta, Sultangazi Belediyesi'nin diğer kamu kurumlarından farklı olarak KPSS şartı aranmamasıdır. Bu durum, KPSS puanı olmayan adaylar için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Başvuru yapacak adayların, gerekli belgeleri hazırlayarak Sultangazi Belediye binasına başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde adaylara başarılar dileriz. Detaylı bilgilere Sultangazi Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Adayların başvurularını eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamaları önemlidir. Başvuruların titizlikle değerlendirileceği ve uygun adayların mülakat sürecine çağrılacağı belirtilmektedir. İlanın yayınlandığı tarihten itibaren başvuru süresi kısa olduğundan adayların acele etmeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz.