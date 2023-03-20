KPSS şartsız Bekçi alımı sonunda başladı! Yaş şartını taşıyan hemen işe başlayacak: Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat!







YENİ BEKÇİLİK ALIMLARI BAŞLIYOR







Bekçilik başvurusu yapmak isteyen insanlar için yeni müjde KPSS şartı aranmamasıyla ilgili geldi. Peki kimler bekçilik başvurusu yapabilir? Şartlar nedir? Başvurular ne zaman başlayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından son olarak yapılan 1250 kişilik bekçilik alımları sonrasında deprem felaketi sebebiyle alımların çoğaltılması bekleniyor. Tahminlere göre en az 10 bin bekçi alımı yapılacak. Bekçilik alımları ile ilgili yapılan değişiklik Resmi Gazete üzerinde 17 Mart tarihinde paylaşıldı. Yönetmeliğe göre İçişleri Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği, Eğitim süresi, Temel ve hazırlayıcı eğitim için, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Aday çarşı ve mahalle bekçileri eğitmenleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Genel Komutan Yardımcılığı, Aday çarşı ve mahalle bekçileri eğitim kurumu, sağlık şartları yönetmeliği, sertifikası, şehit olan ya da vazife malulü eş ya da çocukları ile ilgili maddeler değiştirildi. Bekçilik başvurusu yapmak için gereken şartlar şu şekilde;-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, -En az lise mezunu ya da dengi mezunu olmak, -Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, -18 yaşını tamamlamak ve 31 yaşından gün almamış olmak, -Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında affa uğrasa bile kasten işlenen suçtan dolayı bir seneden fazla ceza almamak, affa uğrasa bile devlet güvenliğine karşı, anayasal düzene karşı suçlardan, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı aklama, kaçakçılık, cinsel suçlardan dolayı ceza almamış olmak, -Kamu haklarından mahrum edilmemek, -Silah taşıma engeli olmamak, -Sağlık Şartları Yönetmeliği şartlarını taşımak, -Alkol, uyuşturucu madde sebebiyle tedavi görmemek, -Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği sebebiyle ilişiği kesilenler haricinde bir nedenle askeri okullardan çıkarılmamak, -Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Komutanlık, Genel Müdürlük, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevine kusur sebebiyle son verilmemiş olması, -Terör örgütleri ilişkisi olmamak ve eylemlerine, toplantılarına, yürüyüşlerine katılmamak ve desteklememek, -Başvuru tarihi itibariyle bir siyasi partiye üye olmamak, -Güvenlik ve arşiv soruşturmasının olumlu sonuçlanması, -Başvuru yapılacak ilde bir senedir ikamet ediyor olmak gerekiyor.