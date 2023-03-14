KPSS şartsız, kallavi maaşlı iş ilanı! Kızılay 38 branşta kapılarını açtı!







KPSS ŞARTI OLMADAN ALIM YAPILACAK







KIZILAY PERSONEL ALIMLARI ÖZEL ŞARTLAR

YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ ŞARTLARI

USTA ALIM ŞARTLARI

OPERATÖR ŞARTLARI

HASTA DANIŞMANI ENGELLİ PERSONEL ŞARTLARI

HEMŞİRE ŞARTLARI

MONTAJ HATTI FORMEN ALIM ŞARTLARI

İDARİ İŞLER UZMANI ŞARTLARI

DEPO VE SEVKİYAT UZMANI ŞARTLARI

YARDIMCI SAĞLIK PERSONEL ŞARTLARI

İş arayan adaylar KPSS şartı olmadan alım yapacak kurumları merakla araştırıyor. Peki Kızılay KPSS şartı olmadan alım yapılacak meslekler hangileri? Kimler başvuru yapabilir? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kızılay tarafından son bildirilen ilanlara göre lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için 4 farklı ilde 38 farklı alanda personel alımı yapılacak. Alımlar Ankara, İstanbul, Malatya ve Konya illeri için yapılacak. Alım yapılacak kadrolar şu şekilde; Dış paydaşlarla ilişki uzmanı, montaj hattı formeni, kıdemli medya iletişim uzmanı, bakım müdürü, yardımcı sağlık personeli, satın alma uzmanı, depo ve sevkiyat uzmanı, uluslararası pazarlama Rus bölge sorumlusu, idari işler uzmanı, uluslararası anlaşmalı kurum sorumlusu, klinik biyokimya uzmanı, dermatoloji, pastal serme ve kesim ustası, üroloji uzmanı, kalite kontrol ustası, kalite kontrol formeni, hemşire, muhasebe uzmanı, mekanik teknikeri, insan kaynakları uzmanı, engelli personel, satın alma uzman yardımcısı, hasta danışmanı engelli personel, operatör, yardımcı eleman, usta, teknik servis personeli, satın alma sorumlusu, tasarım proje uygulama yöneticisi, insan kaynakları uzman yardımcısı, dermatoloji uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, yaşlı bakım teknikeri, satış uzmanı. Personel alımların deneyimli ve deneyimsiz şekilde yapılacak ve adaylardan KPSS puan şartı aranmayacak. Başvuru için genel şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, görev yapmaya engel bir rahatsızlığı olmamak, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması, suç hükümlülüğü olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması gerekiyor. Alınacak personel alımlarına başvurular https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx internet sitesi üzerinden Mart ve Nisan ayı sürecinde yapılabilecek.İlgili üniversite bölümü mezunu olmak ya da sertifika sahibi olmak, en az 1 sene deneyimli olmak, sağlık kuruluşlarında sevk edilecek yaşlılara refakat etmek, ekip çalışmasına yatkın olmak, iletişim yönü kuvvetli olmak, İstanbul'da ikamet etmek ve erkek adaylar için askerlikle bağlantısı olmaması gerekiyor.Meslek yüksek okul ve endüstri meslek liselerinden mezun olmak, mesleki yeterlilik belgesi ya da ustalık belgesi olmak, benzer iş türlerinde en az 3 sene deneyimli olmak, teknik proje okuyabilmek, ölçüm aletlerini kullanabilmek, sorumluluk sahibi olmak, ekip yönetme becerisi olması, vardiyalı çalışabilecek ve fazla mesai yapabilecek, yoğun çalışma şartlarına ayak uydurabilmek ve 20-40 yaş aralığında olmak gerekiyor.Meslek yüksek okulu ve endüstri meslek liselerinden mezun olmak, mesleki yeterlilik belgesi olmak, ölçüm aletlerini kullanabilmek, malzemeleri taşıyabilecek ve temizlik işi yapabilecek durumda olmak, teknik resim okuyabilmek, iletişim becerileri kuvvetli ve titiz olmak, sorumluluk sahibi yüksek olmak, gelişime açık olmak, vardiyalı sistemde çalışabilecek, 20-35 yaş aralığında olmak gerekiyor.Lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak, hastane otomasyon sistemlerini bilmek, hasta ve hasta yakını ile iletişim kurabilmek, çözüm odaklı olmak, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek, dış görünüşüne özen göstermek gerekiyor.Lise ve üniversitelerden ilgili bölümlerden mezun ve 2 sene deneyimli olmak, hasta bakım planlama becerisine sahip, hasta güvenliğini önemsemek, öğrenmeye açık olmak, sorumluluk sahibi olmak ve gelişime açık olmak gerekiyor.Meslek lisesi, teknik lise veya meslek yüksek okulu mezunu olmak, MYK ustalık belgesi sahibi olmak, üretim işletmeleri alanında 20 sene deneyim sahibi olmak, imalat ve montaj süreçlerini bilmek, konteyner, prefabrik imalat ve kaynaklarını ileri derecede bilmek, teknik resim okuyabilmek, rollforming ve abkant pres makinelerini kullanması bilmek, hidrolik, pnömatik ve makine elemanlarını bilmek, insan ilişkileri güçlü olmak, sonuç ve çözüm odaklı olmak ve Malatya'da ikamet eden ya da edebilmek gerekiyor.Lisans mezunu olmak, idari işler konusunda en az 5-10 sene deneyimli olmak, SAP kullanabilmek, MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, idari işler malzeme ihtiyaçlarını bilmek ve takip edebilmek, temizlik güvenlik aydınlatma ısıtma ve soğutma gibi kontrolleri yapabilmek, kırtasiye, temizlik malzemesi gibi malzemelerin stoklarını kontrol edebilmek, idari işlerle ilgili maliyetleri kontrol edebilmek, teknik cihazların yenilenme durumlarını kontrol edebilmek, satın alınan hizmetleri kayıtlara geçirebilmek, personel servisi kiralık araç ve akaryakıt hizmetlerini takip edebilmek ve şirket iç ve dış alanlarda bakım ve temizlik ile ilgili işlerin yürümesini sağlamak gerekiyor.Lisans mezunu olmak, depo alanında en az 5-10 sene deneyimli olmak, SAP ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, etkili iletişim kurabilmek, ehliyeti olmak, çözüm odaklı olmak, insan ilişkileri kuvvetli olmak, ekip çalışmasına yatkın, insiyatif alabilecek, planlama takip ve organizasyon yapabilmek gerekiyor.İletişimi kuvvetli, tercihen sağlık sektöründe 1 sene deneyimi olan, güler yüzlü, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, nöbetli olarak çalışabilecek ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak gerekiyor.