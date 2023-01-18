KPSS'siz alımlar başladı! 12.000 TL maaşla TRT onlarca personel alacak! İş arayanlara başvuru şartları duyuruldu







TRT İŞ BAŞVURU ŞARTLARI







TRT PERSONEL ALIMI HANGİ UNVANLAR İÇİN YAPILACAK?

TRT PERSONEL ALIM ŞARTLARI

11 BİN TL MAAŞ ÖDEYECEK

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), KPSS şartı olmayan personel istihdamı yapacağını duyurdu. TRT'nin açıklamasının en dikkat çekici yanı ise, maaşının oldukça dolgun olması oldu. KPSS'nin TRT çalışanı olmaya koşulsuz hak kazanan adaylar 11.000 TL başlangıç ​​maaşı ile çalışmaya başlayacak.Yıllar içinde on binlerce kişi TRT'ye işe alım için başvurdu. TRT'ye iş başvurusunda bulunan ve TRT elemanı olmak isteyen vatandaşlar her gün TRT'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara yöneliyor.TRT KPSS şartı olmadan, farklı unvanlarla koşulsuz personel alımı yapacaklarını duyurdu. Özellikle İngilizce ve aynı zamanda birçok yabancı dil şartı bulunan TRT için personel alım detaylarında TRT Uluslararası kapsama alanı için personel alımı yapılacağı belirtilmiştir.TRT KPSS'de koşulsuz çalıştırma detayları geliştirilmeye devam edilecek ancak verilen maaşlar ile istihdam edilen unvanlar da araştırmaya konu oldu. TRT tarafından ilan edilen TRT International kapsamında işe alınacak personelin ilgili unvanın dilini iyi derecede bilmesi gerekmektedir. TRT ağırlıklı olarak çeşitli pozisyonlar için eleman alımları ile ilgili yabancı dil bilgisi aramaktadır, ancak KPSS şartı olmayınca iş arayan vatandaşlar başvuru yapmak zorunda kalmaktadır.TRT kadrolusu olmak isteyen bir adayın şartlarını belirleyen TC'nin önce vatandaş olması ancak daha sonraki güvenlik soruşturmalarında herhangi bir suç işlememiş olması şartı aranıyor. Bilgisayar programları bilgisine sahip adayları çalışan olarak kabul etmenin yanı sıra dil şartı da bulunmaktadır.Asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından TRT, çalışanlarının maaşlarına zam yapmaya başladı. TRT KPSS'ye kayıtsız şartsız başvuran ve çalışma hakkı kazanan çalışanlar en az 11.000 TL maaşla çalışmaya başlayabilir. TRT KPSS koşulsuz kontenjanlarına başvurmak isteyen adayların TRT resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunmaları ve https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site adresine özgeçmişlerini göndererek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.