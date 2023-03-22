KPSS'siz, deneyim şartsız! Şehir Hastanesine personel alımı yapılacak: Yüksek maaş garantisi var!







ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR







Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanlar internet üzerinden yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Peki hangi şehir hastanesi hangi kadrolarda alım yapacak? Başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanlar için Diyarbakır Üniversite Hastanesi tarafından yeni bir iş ilanı yayımlandı. Yeni iş ilanına göre başvuru yapacak adayların KPSS puanının en az 50 olması gerekiyor. Dicle Hastanesi için yapılacak olan personel alımları şu şekilde belirlendi; 9 temizlik görevlisi erkek, 8 temizlik görevlisi kadın, 1 erkek garson ve kat görevlisi, 9 hasta bakım ve temizlik personeli erkek, 9 hasta bakım ve temizlik personeli kadın, 3 ısıtma ve soğutma sistemleri erkek, 2 camcı erkek, 1 seramikçi erkek, 2 boyacı erkek, 1 mobilyacı erkek, 4 sıhhi tesisat bakım onarımcı erkek, 1 berber erkek, 4 hayvan bakıcısı erkek, 2 asma tavan personeli erkek, 3 kaynakçı erkek, 1 kazan bakım onarım personeli erkek, 3 şoför erkek, 1 ağır araç motor mekanik ustası erkek, 1 binek araç motor mekanik ustası erkek, 1 kaporta ustası erkek, 1 lastik tamir ustası erkek, 1 aşçı kadın, 1 inşaatçı basit bakım onarım erkek, 1 destek personeli kadın, 5 elektrik teknisyeni erkek, 15 koruma ve güvenlik görevlisi erkek alımı yapılacak.Ön lisans mezunu 8 hasta bakım ve temizlik personeli erkek, 8 hasta bakım ve temizlik personeli kadın, 1 mekatronik teknikeri erkek, 20 koruma ve güvenlik görevlisi erkek, 2 sterilizasyon görevlisi, 1 mobilyacı, 1 ATT, 8 anestezi teknikeri, 4 tıbbi görüntüleme personeli alımı yapılacak. Lisans mezunu olarak ise 15 koruma ve güvenlik görevlisi erkek, 72 hemşire, 1 eczacı, 1 ebe, 2 biyolog, 1 diyetisyen ve 1 perfizyonist alımı yapılacak. Başvurular Diyarbakır Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru için talep edilen belgeler internet sitesine yüklenecek.