KPSS'siz güvenlik görevlisi alınacak! 13.000 TL maaşla çalışmak için bu şartları taşımak yeter! İşte detaylar







İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI







Vatandaşlar iş bulmak için internet üzerinden yayınlanan ilanları sık sık kontrol ediyor. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan 120 personel şartları nedir? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanına göre belediye için 120 özel güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Başvurular https://kariyer.ibbİstanbul/GenelBasvuru adresine girerek yapılacak. Başvuru tarihleri ise 1 Şubat 7 Şubat tarihleri arasında olacak. Özgeçmişini tamamlayan ve başvurusunu yapan vatandaşlardan mülakata çağrılanlar için talep edilecek belgeler de var ancak ilk etapta belge istenmeyecek. Özel güvenlik görevlisi başvurusu yapmak için şartlar şu şekilde belirlendi;-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmeti Kanunu 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak, -Valilik onayından geçmiş silahlı- silahsız özel emniyet güvenlik kartına sahip olmak -En az 1 senelik deneyim olması -Kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek.Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan vatandaşlar devlet kurumunda da çalışsa özel kurumlarda da çalışsa belirlenen 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmeti Kanunu kapsamında hakları yasal olarak korunmaktadır.