KPSS'siz iş arayanlar dikkat! Tarım Kredi Kooperatifleri çok sayıda personel alacak! Son başvuru tarihi açıklandı

Tarım kredi
kooperatifleri mevcut kadrolar için personel alımına devam etmektedir. Bu bağlamda kendisine gelen son iş ilanları hakkında detaylar da ldukça merak edilmektedir. Şayet koşullar size uygunsa vakit kaybetmeden başvurmanız gerekiyor. KPSS şartı bile aranmayan Tarım kredi kooperatiflerinde çalışma koşulları detayları haberimizde.. Birçok sektörde işe alımlar devam ederken, tarım kredi birliklerinden yeni bir işe alım ilanı geldi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin KPSS şartı getirmediği iş ilanları hakkında yayınladığı detaylar da çok sayıda aday tarafından araştırılmaya başlandı.
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE PERSONEL ALIMI
Tarım Kredi Kooperatif'nden yapılan açıklamaya göre; Çevre koruma uzmanı olan kamu çalışanları için istihdamm sağlanacak. Bu kapsamda proje uygulama birimine istihdam sağlamak üzere bir çevre koruma uzmanı istihdam edilecektir.
ÇALIŞANLARIN İSTİHDAMINDA GEREKLİ ŞARTLAR
Çevre koruma uzmanı ünvanına sahip personel ilan edilme koşulları aşağıdaki gibidir: - Çevre mühendisliği veya çevre bilimleri alanı en az lisans derecesine sahip olması, - Çevresel değerlendirme ve yönetim konusunda en az 3 yıl ve en az 5 yıl mesleki deneyimi olması, - Ulusal çevre kanunları hakkında bilgi sahibi olması, - IFI çevre gereksinimler/politikalar/standartlar (örn. Dünya Bankası, IFC, EBRD) ve sektöre özel uluslararası en iyi uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olması, (İSG tecrübesi tercih sebebidir.) - Çevresel Etki Değerlendirmesi/Çevresel Yönetim Planı hazırlama/uygulama konusunda deneyim ve bilgili olması, - İyi bir iletişim becerisine sahip olması, - Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe konuşup yazabilen, - Gerekli ve istenen bilgisayar yazılımlarında yetkin olmak, - Takım ortamında çalışabilme ve uyum sağlayabilen, - Seyahat kısıtlaması ve engeli olmaması, - Askerliğini yapmış veya askerliğini en az 1 yıl tecil etmiş (erkek adaylar için), - Tarım alanında profesyonel deneyime sahip olması.
BAŞVURU SÜRESİ NE KADARDIR?
Yukarıdaki şartları sağlayabilen herkes 1 Şubat 2023 tarihine kadar yetkililere çalışmak için başvuruda bulunabilir.