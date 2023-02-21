KPSS'siz iş arayanlara müjde! Belediyeler düğmeye bastı: Çok sayıda personel alınacak







O BELEDİYEDEN MÜJDELİ haber GELDİ







İnsanlar internet üzerinden iş ilanlarını merakla araştırmaya devam ederken bir müjde de o belediyeden geldi. Peki hangi belediye hangi kadroda KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İş arayan vatandaşlar devlet kurumlarının yayımladığı iş ilanlarını merakla araştırmaya devam ediyor. 2023 senesinde birçok farklı kamu kurumu iş ilanı yayımlarken bir müjde de Aydın Koçarlı Belediyesi'nden geldi.Belediye tarafından yayımlanan ilana göre KPSS şartı aranmadan 1 büro işçisi alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların en az üniversite mezunu olması gerekiyor. Aynı zamanda işaret dili sertifikası, ikametgah belgesi, sabıka kaydı, sigorta kurumundan emeklilik maaşı alınmaması, anayasal düzene karşı bir suç işlenmemiş olması gerekiyor. Aynı zamanda nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, eğitim sertifikası, diploma fotokopisi, aile nüfus kayıt örneği, fotoğraf ve CV sunulması da talep ediliyor.