KPSS'siz iş ilanı arayanlar buraya! Belediyeye sınavsız 1700 kişi alınacak: Başvuru şartları açıklandı

1700 belediye personeli alımı için İŞKUR sayfasında aranan şartlar ve özellikle detaylarıyla paylaşıldı. 30 ilde yapılacak olan alımda belediye üzerinde çalışacak kadro açıkladı bilgisi verildi. Kurum dışı kamu işçisi alımı için yapılan ilanlar bölümünden yayınlanan personel alımlarının başvuruları kısa süre içerisinde başladı. KPSS puanına bakılmadan belediyeler iş pozisyonları belirlendi.
ALIM YAPILACAK KADROLAR-İtfaiye Personeli
-Sekreter -Büro Personeli -Mühendis -Temizlik Personeli -Hizmetli -Güvenlik Görevlisi -Şoför -Sağlık Personeli -Tekniker -Teknisyen