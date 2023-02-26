KAMU PERSONELİ
26 Şubat 2023 - 21:45

KPSS'siz iş ilanı arayanlar buraya! Belediyeye sınavsız 1700 kişi alınacak: Başvuru şartları açıklandı

KPSS şartı olmadan iş arayanların ayağına büyük fırsat geldi. 30 ilde KPSS şartı aranmadan personel alımı başladı. Başvuru için gerekli olan şartlar ve evraklar detaylarıyla paylaşıldı. İşte, belediye personel alımına dair detaylar...

KAMU PERSONELİ
26 Şubat 2023 - 21:45
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KPSS'siz iş ilanı arayanlar buraya! Belediyeye sınavsız 1700 kişi alınacak: Başvuru şartları açıklandı
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1700 belediye personeli alımı için İŞKUR sayfasında aranan şartlar ve özellikle detaylarıyla paylaşıldı. 30 ilde yapılacak olan alımda belediye üzerinde çalışacak kadro açıkladı bilgisi verildi. Kurum dışı kamu işçisi alımı için yapılan ilanlar bölümünden yayınlanan personel alımlarının başvuruları kısa süre içerisinde başladı. KPSS puanına bakılmadan belediyeler iş pozisyonları belirlendi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

-İtfaiye Personeli



-Sekreter

-Büro Personeli

-Mühendis

-Temizlik Personeli

-Hizmetli

-Güvenlik Görevlisi

-Şoför

-Sağlık Personeli

-Tekniker

-Teknisyen

belediye personel alımı

PERSONEL ALIM KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından yararlanabilmek

-Türk Ceza Kanuna göre yüz kızartıcı suçtan ötürü suç işlememiş olmak

-Erkek adayların askerliklerini yapmış olması ya da ilişkisinin bulunmaması gerekir

-KPSS şartı olmadan personel alımı yapılan pozisyonda görevini yapmasına engelin bulunmaması

-Yayımlanan kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarına eksiksiz olarak uygun olmak gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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