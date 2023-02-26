KPSS'siz iş ilanı arayanlar buraya! Belediyeye sınavsız 1700 kişi alınacak: Başvuru şartları açıklandı







ALIM YAPILACAK KADROLAR







PERSONEL ALIM KOŞULLARI

1700 belediye personeli alımı için İŞKUR sayfasında aranan şartlar ve özellikle detaylarıyla paylaşıldı. 30 ilde yapılacak olan alımda belediye üzerinde çalışacak kadro açıkladı bilgisi verildi. Kurum dışı kamu işçisi alımı için yapılan ilanlar bölümünden yayınlanan personel alımlarının başvuruları kısa süre içerisinde başladı. KPSS puanına bakılmadan belediyeler iş pozisyonları belirlendi.-İtfaiye Personeli-Sekreter -Büro Personeli -Mühendis -Temizlik Personeli -Hizmetli -Güvenlik Görevlisi -Şoför -Sağlık Personeli -Tekniker -Teknisyen-TC vatandaşı olmak -Kamu haklarından yararlanabilmek -Türk Ceza Kanuna göre yüz kızartıcı suçtan ötürü suç işlememiş olmak -Erkek adayların askerliklerini yapmış olması ya da ilişkisinin bulunmaması gerekir -KPSS şartı olmadan personel alımı yapılan pozisyonda görevini yapmasına engelin bulunmaması -Yayımlanan kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarına eksiksiz olarak uygun olmak gerekir.