KPSS'siz personel alımı başladı! Tam 13.000 TL maaşla bu branşlardan işe alım yapılacak: Hemen başvurabilirsiniz!













27 İL İÇİN 2023 MART İLANLARI DUYURULDU

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

960 İŞÇİ PERSONEL ALIMI İLAN LİSTESİ NEDİR?





İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (İSBAK)

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (İSBAK)

BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞL. TUR . SAN. (BURULAŞ)

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK

İSTANBUL BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM SAĞLIK YAT. İŞL. VE TİC. ŞTİ.

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş (İSBAK)

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAH. SAN VE TİC. A.Ş

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK

İSTANBUL İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İSTANBUL HAMİDİYE KAYNAK SULARI TURZ. VE TİC. A.Ş.

MERSİN SELTAŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL HAMİDİYE KAYNAK SULARI TURZ. VE TİC. A.Ş.

İZMİR TORBALI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş.

KOCAELİ DARICA KENT İNŞAAT A. Ş.

MANİSA MANULAŞ MANİSA ULAŞIM HİZ. MAK. SAN. A.Ş.

İSTANBUL İSTELLKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SAN VE TİC. A.Ş

İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş (İSBAK)

BURSA YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ TİCARET A.Ş. LTŞ

BURSA YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

İSTANBUL ULAŞIM HİZ. VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

TOKAT NİKSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

MUĞLA DAL-BEL GÜNÜBİRLİK TURZ. HİZM İŞL. VE TESİS TİC. AŞ.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ TİCARET A.Ş. LTŞ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM TİC. A.Ş.

ANKARA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL A.Ş.

İSTANBUL METRO İSTANBUL A.Ş.

ANKARA TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş (İSPER A.Ş.)

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ BELEDİYESİ AKAR. TAŞ., REST. İNŞ. TANI. KÜLTÜR SANAT AĞAÇ SERA ÇİÇEKÇİLİK SOĞUK HAVA DEPOSU PAKET. OTEL VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ESKİŞEHİR ESPARK PARK BAHÇE PEYZAJ TEMİZLİK A.Ş.

ZONGULDAK ÇAYBEL İMAR İNŞ. KÜLTÜR TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ANTALYA İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE İHSAN ÖREN TAŞ. GIDA TURZM MAD. HAY. SÜT ÜRN. UNLU MAM.TARIM İNŞ.ORM.ÜRN. ORG. TEKS. ÜRN. ÇİÇEKÇİLİK LOKANTA JEOT. ENJ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

ESKİŞEHİR ALPU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

SAKARYA AKYAZI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İNŞAAT SAĞLIK TURİZM VE TANITIM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İSTANBUL İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş

İSTANBUL BAYPAŞ BAYRAMPAŞA İNŞ. YAT. TAAH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş (İSPER A.Ş.)

BOLU GÖYNÜK SYDV

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMEK PERSONEL LTD. ŞTİ.1

GİRESUN İLİ KATI SIVI ATIK VE İÇMESULARI BİRLİĞİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

GİRESUN İLİ KATI SIVI ATIK VE İÇMESULARI BİRLİĞİ PERSONEL LTD. ŞTİ.

ORDU KABADÜZ PERSONEL LTD. ŞTİ.

DENİZLİ PERAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL TEMİZLİK ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DENİZLİ TAVAS TAVBEL ÇEVRE TEMİZLİK ORGANİZASYON İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MAD. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ PER. A.Ş.

AKSARAY YENİKENT BELEDİYESİ PERSONEL LTD ŞTİ

MANİSA SAR-BEL DANIŞ. GIDA TAR. HAYV. İNŞ. TAAH. AKARY. TUR. ULAŞ. BAS. ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ELAZIĞ ARICAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş (İSPER A.Ş.)

İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş (İSPER A.Ş.)

İSTANBUL USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

İSTANBUL GOPAŞ GAZİOSMANPAŞA İNŞ. YATR. TAAH. HİZ. SAN VE TİC. A.Ş.

İSTANBUL GOPKENT YÖNETİM A.Ş.

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş

BURSA TARIM A.Ş.

AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

İSTANBUL BELBİM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A. Ş.

KOCAELİ BELDE ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ. SOS. HİZ. GIDA VE İHTİYAÇ MAD. PAZ. VE TİC. A.Ş.

AYDIN AKN TUR. AKARYAKIT TAŞ. İNŞ. GIDA TARIM HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL BELBİM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A. Ş.

KOCAELİ BELDE ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ. SOS. HİZ. GIDA VE İHTİYAÇ MAD. PAZ. VE TİC. A.Ş.

AYDIN AKN TUR. AKARYAKIT TAŞ. İNŞ. GIDA TARIM HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BURSA YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

AYDIN DİBEL PER. HİZ. TUR. İNŞ. TEM. GIDA SAN. TİC. A.Ş.

İŞKUR iş ilanı için mart ayının yeni ilanlarının neler olduğu belli oldu. Belediye ve kamu istihdam ilanlarındaki boş kadrolar netlik kazandı. Depremin ardından binlerce iş arayan internete yöneldi. En az 13000 Türk Lirası maaş ile belediye ve kamu ilanlarının detayları paylaşıldı. İşte detaylar…Ülkemizde yaşanan afetler nedeniyle birçok işsiz vatandaş iş aramanın derdine düştü.Bu kapsamda 27 farklı ilde 960 kişilik açık kontenjan olduğu kaydedildi.İstanbul, Bursa, Kars, Mersin, İzmir, Kocaeli, Manisa, Tokat, Denizli, Ankara, Isparta, Tekirdağ, Bolu, Yalova, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Antalya, Sakarya, Muğla, Giresun, Ordu, Aydın, Erzincan, Kütahya, Aksaray, Elazığ,İlan edilen kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı başvurusu yapmak isteyen adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kamu haklarını ihlal etmemesi, Olası sağlık sorunu bulunmaması gerekmektedir. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv incelemesinin olumlu sonuçlanması Erkek adaylar için askerliği yapmış veya askerlikle ilişkisinin olmaması gibi şartlar aranır.- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Ürün yönetim uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 yazılım geliştirme uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 30.03.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 ar-ge uzman yardımcısı - Son Başvuru Tarihi: 30.04.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 50 otobüs şoförü - Son Başvuru Tarihi: 22.05.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 teknoloji uygulama müdürü - Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 kalite güvence uzman yardımcısı - Son Başvuru Tarihi: 30.03.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 250 Dönemsel personel - Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023 (1)- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 ulaştırma teknoloji - Son Başvuru Tarihi: 01.06.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Teknoloji uygulama müdürü - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Personel alımı - Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Usta yardımcı - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Personel - Son Başvuru Tarihi: 24.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Elektrik elektronik mühendisi - Son Başvuru Tarihi: 26.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Dijital iş servisler müdürü - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 büro görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 27.03.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 Yeni mezun büro personeli - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Hızır işçisi - Son Başvuru Tarihi: 03.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 Üretim işçisi - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023 (1)- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Proje koordinatörü - Son Başvuru Tarihi: 23.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 187 Temizlik personeli - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İnşaat ustası - Son Başvuru Tarihi: 03.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 Körüklü otobus şoförü - Son Başvuru Tarihi: 17.03.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Data center teknik uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 30.03.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İş sağlığı ve güvenliği uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Kadın ev temizlik görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 40 Teknik Personel - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Şoför - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023 (1)- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Bakım hakediş personeli - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Mühasebe - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 6 Beden işçisi - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 20 Mühendis - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023 (1)Alım Yapılacak Kadrolar: 50 Şehiriçi otobüs şoförü- Alım Yapılacak Kadrolar: 6 Uzman - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 30 Part time personel - Son Başvuru Tarihi: 20.02.202- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Ar-ge personeli - Son Başvuru Tarihi: 01.03.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 6 Danışma görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Ziirat mühendisi - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 Beden işçisi - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İtfaiye eri - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 Personel - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Personel - Son Başvuru Tarihi: 18.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Hasta ve yaşlı bakım elemanı - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Personel alımı - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Evde hasta bakım ve temizlik elemanı - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Kaynakçı - Son Başvuru Tarihi: 19.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 Forklif operatör yardımcısı - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 Personel - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Çocuk gelişimi ve eğitim elemanı - Son Başvuru Tarihi: 18.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Geçici personel - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Gemi idarecisi - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 7 Düz işçi - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Kamyon şoförü - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023 (1)- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İş makinesi operatörü - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Vasıfsız işçi - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 18.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Ekmek kasalama - Son Başvuru Tarihi: 18.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Bilgi teknoloji uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 22.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Özel güvenlik görevlisi silahsız - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Mühendis - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 20.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik Personeli, 1 Eğitici, 1 Koordinatör, - Son Başvuru Tarihi:22.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 İş Tevzi personeli, - Son Başvuru Tarihi:18.02.2023 (1)- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Sağlık Destek Personeli, - Son Başvuru Tarihi:19.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Genel Müdür Danışmanı, - Son Başvuru Tarihi:19.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Salon Görevlisi, 3 Temizlik Görevlisi, 3 Destek Personeli, 3 Mutfak Sorumlusu, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Komi, 1 Temizlik Personeli, 2 Fırın Ustası, 2 Garson, 2 Kebap Ustası, - Son Başvuru Tarihi:18.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 15 Laboratuvar Personeli, 20 Bakım Onarım Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Vasıta Şoförü, - Son Başvuru Tarihi:28.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Destek Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İşçi, - Son Başvuru Tarihi:28.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Bireysel Müşteri Yönetimi Uzman Yardımcısı, - Son Başvuru Tarihi:21.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Diyetisyen, 2 Eğitmen, 3 Eğitmen, 4 Eğitmen, 4 Hizmet Personeli, 1 İdari Büro Personeli, 2 Psikolog, 5 Sağlık Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik Görevlisi, - Son Başvuru Tarihi:16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Bireysel Müşteri Yönetimi Uzman Yardımcısı, - Son Başvuru Tarihi:21.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Diyetisyen, 2 Eğitmen, 3 Eğitmen, 4 Eğitmen, 4 Hizmet Personeli, 1 İdari Büro Personeli, 2 Psikolog, 5 Sağlık Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik Görevlisi, - Son Başvuru Tarihi:16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Geçici Personel, - Son Başvuru Tarihi:20.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Destek Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Şehir Plancısı - Son Başvuru Tarihi:21.02.2023