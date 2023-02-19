KPSS'siz personel alımı başladı! Tam 13.000 TL maaşla bu branşlardan işe alım yapılacak: Hemen başvurabilirsiniz!

İŞKUR iş ilanı için mart ayının yeni ilanlarının neler olduğu belli oldu. Belediye ve kamu istihdam ilanlarındaki boş kadrolar netlik kazandı. Depremin ardından binlerce iş arayan internete yöneldi. En az 13000 Türk Lirası maaş ile belediye ve kamu ilanlarının detayları paylaşıldı. İşte detaylar…
Ülkemizde yaşanan afetler nedeniyle birçok işsiz vatandaş iş aramanın derdine düştü.
Bu kapsamda 27 farklı ilde 960 kişilik açık kontenjan olduğu kaydedildi.
27 İL İÇİN 2023 MART İLANLARI DUYURULDU
İstanbul, Bursa, Kars, Mersin, İzmir, Kocaeli, Manisa, Tokat, Denizli, Ankara, Isparta, Tekirdağ, Bolu, Yalova, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Antalya, Sakarya, Muğla, Giresun, Ordu, Aydın, Erzincan, Kütahya, Aksaray, Elazığ,
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlan edilen kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı başvurusu yapmak isteyen adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kamu haklarını ihlal etmemesi, Olası sağlık sorunu bulunmaması gerekmektedir. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv incelemesinin olumlu sonuçlanması Erkek adaylar için askerliği yapmış veya askerlikle ilişkisinin olmaması gibi şartlar aranır.
960 İŞÇİ PERSONEL ALIMI İLAN LİSTESİ NEDİR?
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Ürün yönetim uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (İSBAK)
- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 yazılım geliştirme uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 30.03.2023
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (İSBAK)
- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 ar-ge uzman yardımcısı - Son Başvuru Tarihi: 30.04.2023
BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞL. TUR . SAN. (BURULAŞ)
- Alım Yapılacak Kadrolar: 50 otobüs şoförü - Son Başvuru Tarihi: 22.05.2023
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 teknoloji uygulama müdürü - Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 kalite güvence uzman yardımcısı - Son Başvuru Tarihi: 30.03.2023
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK
- Alım Yapılacak Kadrolar: 250 Dönemsel personel - Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023 (1)
İSTANBUL BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM SAĞLIK YAT. İŞL. VE TİC. ŞTİ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 ulaştırma teknoloji - Son Başvuru Tarihi: 01.06.2023
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş (İSBAK)
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Teknoloji uygulama müdürü - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK
- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Personel alımı - Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAH. SAN VE TİC. A.Ş
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Usta yardımcı - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Personel - Son Başvuru Tarihi: 24.02.2023
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Elektrik elektronik mühendisi - Son Başvuru Tarihi: 26.02.2023
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İSBAK
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Dijital iş servisler müdürü - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023
İSTANBUL İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 büro görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 27.03.2023
İSTANBUL HAMİDİYE KAYNAK SULARI TURZ. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 Yeni mezun büro personeli - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023
MERSİN SELTAŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Hızır işçisi - Son Başvuru Tarihi: 03.02.2023
İSTANBUL HAMİDİYE KAYNAK SULARI TURZ. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 Üretim işçisi - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023 (1)
İZMİR TORBALI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Proje koordinatörü - Son Başvuru Tarihi: 23.02.2023
İSTANBUL BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 187 Temizlik personeli - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023
KOCAELİ DARICA KENT İNŞAAT A. Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İnşaat ustası - Son Başvuru Tarihi: 03.02.2023
MANİSA MANULAŞ MANİSA ULAŞIM HİZ. MAK. SAN. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 Körüklü otobus şoförü - Son Başvuru Tarihi: 17.03.2023
İSTANBUL İSTELLKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SAN VE TİC. A.Ş
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Data center teknik uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 30.03.2023
İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş (İSBAK)
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İş sağlığı ve güvenliği uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023
BURSA YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Kadın ev temizlik görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023
İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ TİCARET A.Ş. LTŞ
- Alım Yapılacak Kadrolar: 40 Teknik Personel - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023
BURSA YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Şoför - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023 (1)
İSTANBUL ULAŞIM HİZ. VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Bakım hakediş personeli - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023
TOKAT NİKSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Mühasebe - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023
MUĞLA DAL-BEL GÜNÜBİRLİK TURZ. HİZM İŞL. VE TESİS TİC. AŞ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 6 Beden işçisi - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023
İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ TİCARET A.Ş. LTŞ
- Alım Yapılacak Kadrolar: 20 Mühendis - Son Başvuru Tarihi: 28.02.2023 (1)
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM TİC. A.Ş.
Alım Yapılacak Kadrolar: 50 Şehiriçi otobüs şoförü
ANKARA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 6 Uzman - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023
İSTANBUL METRO İSTANBUL A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 30 Part time personel - Son Başvuru Tarihi: 20.02.202
ANKARA TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI
- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Ar-ge personeli - Son Başvuru Tarihi: 01.03.2023
İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş (İSPER A.Ş.)
- Alım Yapılacak Kadrolar: 6 Danışma görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ BELEDİYESİ AKAR. TAŞ., REST. İNŞ. TANI. KÜLTÜR SANAT AĞAÇ SERA ÇİÇEKÇİLİK SOĞUK HAVA DEPOSU PAKET. OTEL VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Ziirat mühendisi - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023
ESKİŞEHİR ESPARK PARK BAHÇE PEYZAJ TEMİZLİK A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 Beden işçisi - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
ZONGULDAK ÇAYBEL İMAR İNŞ. KÜLTÜR TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İtfaiye eri - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
ANTALYA İNSAN KAYNAKLARI A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 Personel - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE İHSAN ÖREN TAŞ. GIDA TURZM MAD. HAY. SÜT ÜRN. UNLU MAM.TARIM İNŞ.ORM.ÜRN. ORG. TEKS. ÜRN. ÇİÇEKÇİLİK LOKANTA JEOT. ENJ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Personel - Son Başvuru Tarihi: 18.02.2023
ESKİŞEHİR ALPU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Hasta ve yaşlı bakım elemanı - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Personel alımı - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
SAKARYA AKYAZI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Evde hasta bakım ve temizlik elemanı - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İNŞAAT SAĞLIK TURİZM VE TANITIM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Kaynakçı - Son Başvuru Tarihi: 19.02.2023
İSTANBUL İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş
- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 Forklif operatör yardımcısı - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
İSTANBUL BAYPAŞ BAYRAMPAŞA İNŞ. YAT. TAAH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 Personel - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023
İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş (İSPER A.Ş.)
- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Çocuk gelişimi ve eğitim elemanı - Son Başvuru Tarihi: 18.02.2023
BOLU GÖYNÜK SYDV
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Geçici personel - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMEK PERSONEL LTD. ŞTİ.1
- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Gemi idarecisi - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023
GİRESUN İLİ KATI SIVI ATIK VE İÇMESULARI BİRLİĞİ PERSONEL LTD. ŞTİ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 7 Düz işçi - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
GİRESUN İLİ KATI SIVI ATIK VE İÇMESULARI BİRLİĞİ PERSONEL LTD. ŞTİ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Kamyon şoförü - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023 (1)
ORDU KABADÜZ PERSONEL LTD. ŞTİ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İş makinesi operatörü - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023
DENİZLİ PERAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL TEMİZLİK ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Vasıfsız işçi - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
DENİZLİ TAVAS TAVBEL ÇEVRE TEMİZLİK ORGANİZASYON İNŞAAT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 18.02.2023
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MAD. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Ekmek kasalama - Son Başvuru Tarihi: 18.02.2023
İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Bilgi teknoloji uzmanı - Son Başvuru Tarihi: 22.02.2023
AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ PER. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Özel güvenlik görevlisi silahsız - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023
AKSARAY YENİKENT BELEDİYESİ PERSONEL LTD ŞTİ
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Mühendis - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023
MANİSA SAR-BEL DANIŞ. GIDA TAR. HAYV. İNŞ. TAAH. AKARY. TUR. ULAŞ. BAS. ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik görevlisi - Son Başvuru Tarihi: 20.02.2023
ELAZIĞ ARICAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik Personeli, 1 Eğitici, 1 Koordinatör, - Son Başvuru Tarihi:22.02.2023
İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş (İSPER A.Ş.)
- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 İş Tevzi personeli, - Son Başvuru Tarihi:18.02.2023 (1)
İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş (İSPER A.Ş.)
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Sağlık Destek Personeli, - Son Başvuru Tarihi:19.02.2023
İSTANBUL USHAŞ ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Genel Müdür Danışmanı, - Son Başvuru Tarihi:19.02.2023
İSTANBUL GOPAŞ GAZİOSMANPAŞA İNŞ. YATR. TAAH. HİZ. SAN VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Salon Görevlisi, 3 Temizlik Görevlisi, 3 Destek Personeli, 3 Mutfak Sorumlusu, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023
İSTANBUL GOPKENT YÖNETİM A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Komi, 1 Temizlik Personeli, 2 Fırın Ustası, 2 Garson, 2 Kebap Ustası, - Son Başvuru Tarihi:18.02.2023
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş
- Alım Yapılacak Kadrolar: 15 Laboratuvar Personeli, 20 Bakım Onarım Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023
BURSA TARIM A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Vasıta Şoförü, - Son Başvuru Tarihi:28.02.2023
AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Destek Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023
AYDIN KUŞADASI BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 İşçi, - Son Başvuru Tarihi:28.02.2023
İSTANBUL BELBİM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A. Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Bireysel Müşteri Yönetimi Uzman Yardımcısı, - Son Başvuru Tarihi:21.02.2023
KOCAELİ BELDE ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ. SOS. HİZ. GIDA VE İHTİYAÇ MAD. PAZ. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Diyetisyen, 2 Eğitmen, 3 Eğitmen, 4 Eğitmen, 4 Hizmet Personeli, 1 İdari Büro Personeli, 2 Psikolog, 5 Sağlık Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023
AYDIN AKN TUR. AKARYAKIT TAŞ. İNŞ. GIDA TARIM HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik Görevlisi, - Son Başvuru Tarihi:16.02.2023
İSTANBUL BELBİM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A. Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Bireysel Müşteri Yönetimi Uzman Yardımcısı, - Son Başvuru Tarihi:21.02.2023
KOCAELİ BELDE ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ. SOS. HİZ. GIDA VE İHTİYAÇ MAD. PAZ. VE TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Diyetisyen, 2 Eğitmen, 3 Eğitmen, 4 Eğitmen, 4 Hizmet Personeli, 1 İdari Büro Personeli, 2 Psikolog, 5 Sağlık Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023
AYDIN AKN TUR. AKARYAKIT TAŞ. İNŞ. GIDA TARIM HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik Görevlisi, - Son Başvuru Tarihi:16.02.2023
BURSA YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Geçici Personel, - Son Başvuru Tarihi:20.02.2023
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Destek Personeli, - Son Başvuru Tarihi:17.02.2023
AYDIN DİBEL PER. HİZ. TUR. İNŞ. TEM. GIDA SAN. TİC. A.Ş.
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Şehir Plancısı - Son Başvuru Tarihi:21.02.2023