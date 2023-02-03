KPSS'siz personel alımı başlıyor! 11.000 TL maaşla, en az ilköğretim mezunu çalışan aranıyor!

İŞKUR, KPSS zorunluluğu aramayan iş ilanları verdi. 81 ilde verilen iş ilanları hem kamu hem de özel sektörü içeriyor. İş alımları; okul, hastane, banka ve iş yerlerinde yapılacak. Bu ilanlara ise 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir. Maaşların 8.500-10500 TL arasında değiştiği görev pozisyonları ise; temizlikçi, güvenlik görevlisi ve personeli. Alımlar, Şubat ayında olacak.
Aranılan Şartlar;• Türk vatandaşı olması
• 18 yaş ve üstü olması • Temiz sicil kaydı • Kişinin adına herhangi bir maaşın yatmaması Orman Genel Müdürlüğü de iş alımı yapacak kurumlardan biri. Aranılan şartlar arasında en az lise mezunu olmak gerekiyor. KPSS şartı aranmayan iş ilanlarına, İŞKUR internet sitesinden başvuru yapılabiliyor. İŞKUR ilanları için; https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/