EĞİTİM
14 Kasım 2022 - 22:31

KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 KPSS Önlisans tercih kılavuzu

KPSS sınavına giren adaylar tarafından tercih sürecinin başlayacağı tarih merak ediliyor. 3 Kasım tarihinde açıklanan sonuçlar sonrasında tercihlerle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, KPSS önlisans tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EĞİTİM
14 Kasım 2022 - 22:31
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KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 KPSS Önlisans tercih kılavuzu


KPSS tercih kılavuzu, sınavın bitmesiyle adayların merceğine girdi. ÖSYM'nin 3 Kasım tarihinde açıkladığı sonuçlar sonrasında, adayları tercih heyecanı sardı.

KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

18 Eylül tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı ile 3 Kasım tarihinde açıklanan KPSS önlisans sınav sonuçları sonrasında, tercih işlemleri için heyecan başladı.



Adayların merakla beklediği tercih dönemiyle ilgili ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak, geçmiş dönemlere göre 2022 KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

 kpss tercihleri başladı mı

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIYOR?

KPSS tercihleri, yayımlanan kılavuzdaki kurallar doğrultusunda, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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