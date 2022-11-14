KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 KPSS Önlisans tercih kılavuzu







KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?







KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIYOR?

KPSS tercih kılavuzu, sınavın bitmesiyle adayların merceğine girdi. ÖSYM'nin 3 Kasım tarihinde açıkladığı sonuçlar sonrasında, adayları tercih heyecanı sardı.18 Eylül tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı ile 3 Kasım tarihinde açıklanan KPSS önlisans sınav sonuçları sonrasında, tercih işlemleri için heyecan başladı.Adayların merakla beklediği tercih dönemiyle ilgili ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı. Ancak, geçmiş dönemlere göre 2022 KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında açıklanması bekleniyor.KPSS tercihleri, yayımlanan kılavuzdaki kurallar doğrultusunda, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.