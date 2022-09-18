KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti













ÖSYM tarafından sabah ve öğlen oturumu olmak suretiyle iki oturumda gerçekleştirilen KPSS'ye bazı adaylar geç kaldı. Polisten yardım isteyen adaylar, ekip otosuyla sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Trafik ekiplerince üç aday sınava girecekleri okullara yetiştirildi. O anlar ise polis kameralarına kaydedildi.