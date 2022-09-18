ÖSYM tarafından sabah ve öğlen oturumu olmak suretiyle iki oturumda gerçekleştirilen KPSS'ye bazı adaylar geç kaldı. Polisten yardım isteyen adaylar, ekip otosuyla sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Trafik ekiplerince üç aday sınava girecekleri okullara yetiştirildi. O anlar ise polis kameralarına kaydedildi.
EĞİTİM
18 Eylül 2022 - 15:49
KPSS'ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
Zonguldak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adayların imdadına polis ekipleri yetişti.
EĞİTİM
18 Eylül 2022 - 15:49
EDİTOR
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