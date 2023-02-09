KPSS'ye giren de girmeyen de alınacak: Üniversitelere personel alımı başlatıldı







İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI







BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İÜC Personel Alımına İlişkin Bilgiler:

İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yeni iş ilanları yayınladı. Yayımlanan ilamda ise personel alımları ve alımlara ilişkin detaylar da açıklandı. KPSS şartının aranmadığı bazı bölümlerde alımlar yapılmaktadır. Sözleşmeli olarak gerçekleştirilecek kadro detaylarını haberimizin içeriğinde görebilirsiniz..Sözleşmeli olarak çalışacak görevlilerin ilk olarak TC vatandaşı olmaları istenmektedir. Adaylar kamu haklarından mahrum bırakılmamalı ve görevlerini yerine getirirken engellerle karşılaşmamalıdır. Erkek adayların askerlik yapmaları zorunludur ve personellerin herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları istenmektedir. Ayrıca güvenlik incelemelerinden ve arşiv sıralamasından başarıyla geçmelidir.Uygulama ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Başvuruların 8 Şubat 2023 tarihinde başlayacağı ve 22 Şubat 2023 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.İstanbul Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere 5 kişilik kadro kapsamında 5 Bilişim Personeli alımı yapılacaktır. Bu kadrolar ise şöyle açıklanmıştır: 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Ağ Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı