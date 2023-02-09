İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yeni iş ilanları yayınladı. Yayımlanan ilamda ise personel alımları ve alımlara ilişkin detaylar da açıklandı. KPSS şartının aranmadığı bazı bölümlerde alımlar yapılmaktadır. Sözleşmeli olarak gerçekleştirilecek kadro detaylarını haberimizin içeriğinde görebilirsiniz..
KAMU PERSONELİ
09 Şubat 2023 - 16:15
KPSS'ye giren de girmeyen de alınacak: Üniversitelere personel alımı başlatıldı
İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan bir açıklamada hem KPSS'li hem de KPSS'siz olarak sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte detaylar..
KAMU PERSONELİ
09 Şubat 2023 - 16:15