657 sayılı devlet memurları kanunu 48 maddesindeki şartlarına bakarken tamamını yerine getirmesi gerekir. Fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Türk akreditasyon Kurumu personel alımına dair detaylar haberimizde yer almaktadır.
KAMU PERSONELİ
26 Mart 2023 - 12:15
KPSS'ye giren de girmeyen de işe alınacak! Türk Akreditastasyon Kurumu personel alımını başlattı: İşte adaylarda aranan şartlar
İş arayanlara müjdeli haber gelirken Türk Akreditasyon Kurumu personel alım ilanını yayınladı. alımı yapılacak kadrolar merak konusu olurken şartlar ve başvuru süreci açıklandı. KPSS puanı isteniyor mu? Türk akreditasyon Kurumu personel alım şartları haberimizde.
KAMU PERSONELİ
26 Mart 2023 - 12:15