KAMU PERSONELİ
26 Mart 2023 - 12:15

KPSS'ye giren de girmeyen de işe alınacak! Türk Akreditastasyon Kurumu personel alımını başlattı: İşte adaylarda aranan şartlar

İş arayanlara müjdeli haber gelirken Türk Akreditasyon Kurumu personel alım ilanını yayınladı. alımı yapılacak kadrolar merak konusu olurken şartlar ve başvuru süreci açıklandı. KPSS puanı isteniyor mu? Türk akreditasyon Kurumu personel alım şartları haberimizde.

KAMU PERSONELİ
26 Mart 2023 - 12:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
KPSS'ye giren de girmeyen de işe alınacak! Türk Akreditastasyon Kurumu personel alımını başlattı: İşte adaylarda aranan şartlar


657 sayılı devlet memurları kanunu 48 maddesindeki şartlarına bakarken tamamını yerine getirmesi gerekir. Fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Türk akreditasyon Kurumu personel alımına dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuruda bulunacak olan adayların bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinde ya da buna denk yüksek öğretim kurullarında kabul edilmiş yurt dışı merkezli üniversitelerden mezun olunması gerekir. Erkek adaylar için askerlik vazifesini yerine getirmiş olması şartına bakılıyor.



Türk akrediston memur alımı

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Başvuruda bulunacak adaylar 24 Mart 2023 tarihinde başlarken 9 Nisan 2023 tarihine kadar devam eder. Başvuru yapacaklar ise Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/ANKARA adresi üzerinden başvuru tamamlanır.

Başvuru esnasında fotoğraf özgeçmiş KPSSP3 puanına bakılarak lisans ve yüksek lisans diplomasıyla beraber e devlet üzerinden belgeler tamamlanarak mevzun belgeleri alınır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ