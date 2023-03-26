KPSS'ye giren de girmeyen de işe alınacak! Türk Akreditastasyon Kurumu personel alımını başlattı: İşte adaylarda aranan şartlar







BAŞVURU KOŞULLARI







BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

657 sayılı devlet memurları kanunu 48 maddesindeki şartlarına bakarken tamamını yerine getirmesi gerekir. Fakültelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Türk akreditasyon Kurumu personel alımına dair detaylar haberimizde yer almaktadır.Başvuruda bulunacak olan adayların bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinde ya da buna denk yüksek öğretim kurullarında kabul edilmiş yurt dışı merkezli üniversitelerden mezun olunması gerekir. Erkek adaylar için askerlik vazifesini yerine getirmiş olması şartına bakılıyor.Başvuruda bulunacak adaylar 24 Mart 2023 tarihinde başlarken 9 Nisan 2023 tarihine kadar devam eder. Başvuru yapacaklar ise Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/ANKARA adresi üzerinden başvuru tamamlanır. Başvuru esnasında fotoğraf özgeçmiş KPSSP3 puanına bakılarak lisans ve yüksek lisans diplomasıyla beraber e devlet üzerinden belgeler tamamlanarak mevzun belgeleri alınır.