KAMU PERSONELİ
18 Nisan 2023 - 13:00

KPSS yok, sınav yok! Devlet Su İşleri 908 kişilik alım yapacak: 7 ilde...

İş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Peki Devlet Su İşleri personel alım şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
18 Nisan 2023 - 13:00
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KPSS yok, sınav yok! Devlet Su İşleri 908 kişilik alım yapacak: 7 ilde...
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İş arama sürecinde olan adaylara müjdeli haber Devlet Su İşleri'nden geldi. Başvuru için KPSS şartı aranmayacak! Peki alımlar hangi ilde olacak? Kimler başvuru yapabilir? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMLARI

Devlet Su İşleri tarafından paylaşılan ilanlara göre birçok farklı ilde personel alımı yapılacak. Devlet Su İşleri 908 sürekli işçi alımı ile ilgili şartları ve detayları paylaştı. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden yapılacak ve başvuru yapabilmek için İŞKUR kaydının olması zorunlu olacak. 908 sürekli işçi alımı için 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi alımları bir sınava gerek olmadan noter kurası şeklinde belirlenecek. 



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 Sürekli İşçi Alımları

İŞKUR tarafından yayımlanan Devlet Su İşleri personel alımları 17 Nisan tarihinde başlayarak 22 Nisan tarihinde sona erecek. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilecek. İlan yayımlandıktan sonra başvurular İŞKUR müdürlükleri aracılığıyla da yapılabilecek. Başvuru ile ilgili bütün detaylar Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanarak vatandaşla paylaşıldı. Resmi Gazete üzerinden paylaşılan iş ilanı detaylarına ulaşmak için ziyaret edilmesi gereken internet sitesi şu şekilde; https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/04/2023/0417-4-1.pdf

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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