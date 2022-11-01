EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 10:42

KPSSP93 puan türü nedir, nerelerde kullanılır? KPSSP93 puan türü ile nereler tercih edilir? KPSSP93 puan türü hesaplama formülü

KPSS sınavının açıklanması ile birlikte akıllara takılan soruların da yanıtları aranıyor. KPSSP93 puan türünün ne olduğu ve nasıl hesaplandığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSSP93 puan türü hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte KPSSP93 puan türü hesaplama yöntemleri…

EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 10:42
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KPSSP93 puan türü nedir, nerelerde kullanılır? KPSSP93 puan türü ile nereler tercih edilir? KPSSP93 puan türü hesaplama formülü


Önlisans mezunlarına yönelik yapılan KPSS sınavı kapsamında elde edilen KPSSP93 puan türü olarak geçmektedir. 2 senelik üniversitelerden mezun olan adayların çift yıllarda katıldığı KPSS sınavı genellikle Eylül ayında yapılmaktadır. KPSS önlisans sınavına katılan adaylar sınav sonucunda KPSSP93 puan türü alırlar. Bu sınav kapsamında adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri çözmektedir. Adaylara her iki kategoride de 60 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Genel Yetenek testinin 30 sorusu Türkçe, 30 sorusu Matematikten oluşur. Genel Kültür testinin ise 27 sorusu Tarih, 18 sorusu Coğrafya, 9 sorusu Vatandaşlık Bilgisi ve 6 sorusu güncel bilgilerden oluşmaktadır.

KPSSP93 PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSSP93 puan türünün hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir;



40 + (Toplam net X 0.5)

KPSS ön lisans sınavında 120 soruda 98 net yapan bir kişinin KPSSP93 puanı 40 + (98 X 0.5)= 89 formülü kullanılarak hesaplanır.

KPSS93 puan türü nedir

KPSSP93 PUANI İLE NERELER TERCİH EDİLİR?

Önlisans mezunu olan adaylar memur atama işlemlerinde KPSSP93 puan türünü kullanmaktadır. Tercih işlemlerinde önlisans mezunu alımı yapan kurumlar tercih edilmektedir. Kamu Personeli Seçme sınavında bilinmeyen pek çok nitelik kodu yer almaktadır. Bu nitelik kodlarından bir tanesi KPSSP93 puan türüdür. Önlisans mezunları için kullanılan puan türü KPSSP93 adı verilir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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