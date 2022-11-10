DÜNYA
10 Kasım 2022 - 10:24

Kral Charles zor anlar yaşadı! Bir adam Kral Charles'ı protesto ederek yumurta fırlattı

İngiltere Kralı III. Charles’a bir kişi yumurta atarak protesto etti. Gösterici Eggis, "Bu ülke kölelerin kanıyla inşa edildi" diye slogan attı. Güvenlik güçleri protestocuyu kısa süre içerisinde etkisiz hale getirdi. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

DÜNYA
10 Kasım 2022 - 10:24
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Kral Charles zor anlar yaşadı! Bir adam Kral Charles'ı protesto ederek yumurta fırlattı


İngiltere'de, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra, artan protesto için Kral Charles'a bir yumurta atıldı.

Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, 8 Eylül'de ölen II. Elizabeth'in heykelinin açılacağı Yorkshire'a ziyarette bulundu.



Kral ve Kraliçe ana caddeyi geçerken, kalabalıktaki bir erkek, Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'ya yumurta attı. Dört polis memuru tarafından tutuklanırken protestocunun "bu ülke kölelerin kanıyla inşa edildi" ifadelerini kullandı.

Kalabalıktaki diğer kişiler protestocunun önünde "Tanrı kralı korusun" ve "utanmalısın" diye slogan attı.

Adam polis tarafından tutuklanırken Charles, York Belediye Başkanı tarafından resmen karşılandığı geleneksel töreni sürdürdü.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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