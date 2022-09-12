MEDYA
12 Eylül 2022 - 14:29

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yeniden gündem oldu! Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filmindeki 'Prens Charles' sahnesi paylaşım rekoru kırıyor....

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü gündemde kalmaya kalırken, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filmindeki İngiliz turist sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılan videosu oldu.

MEDYA
12 Eylül 2022 - 14:29
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Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yeniden gündem oldu! Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filmindeki 'Prens Charles' sahnesi paylaşım rekoru kırıyor....


İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıl tahtta kalan Elizabeth, tahtını oğlu Prens Charles'a teslim etti. İngiltere'nin yeni kıralı 'Kral 3. Charles' ünvanını aldı. 73 yaşındaki Charles, Birleşik Krallık tahtına geçen en yaşlı hükümdar oldu.

Cem Yılmaz G.O.R.A 'Prens Charles' sahnesi

Prens Charles mi geldi?



Kraliçe'nin ölümü gündemde konuşulmaya devam ederken yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı G.O.R.A. filmindeki bir sahnede Prens Charles'ın Antalya'daki halı tüccarlığı yapan Arif'in dükkanına yabancı turist olarak gelmesi yeniden gündeme geldi. Arif'in çırağının 'Ağabey İngilizler...' demesi ve Cem Yılmaz'ın da 'Ne İngilizi, Prens Charles mi geldi?' sözlerinin yer aldığı sahne yeniden en çok izlenen videolar arasına girdi.

Cem Yılmaz G.O.R.A 'Prens Charles' sahnesi

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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