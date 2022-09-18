DÜNYA
18 Eylül 2022 - 23:24

Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşu sırasında çanları çalmayan Big Ben'e soruşturma

Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada tarihi saat kulesi Big Ben'in çanlarının çalmaması nedeniyle acil olarak soruşturma süreci başladı.

DÜNYA
18 Eylül 2022 - 23:24
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Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşu sırasında çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma


İngiltere'nin en fazla zaman tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de 96 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından yerel saatle 20.00'de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmış, saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben'in çanlarının çalması planlanmıştı. Big Ben etrafında bir araya gelen binlerce kişi çan sesi beklerken, saat kulesinin çanları çalmamıştı.

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ama yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi.



Yarın günün erken saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben'in çanları çalacak.

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