Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle Premier Lig ertelendi













Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden dolayı Premier Lig'de onuncu hafta sonu müsabakalar oynanmayacak. Premier Lig yönetimi tarafından yapılan resmi açıklama şöyle:"Bu sabah yapılan toplantıda, Premier Lig kulüpleri Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'i saygıyla selamladı. Olağanüstü yaşamını ve ulusa katkısını onurlandırmak ve bir saygı ifadesi olarak, onuncu hafta sonu Premier Lig maçları, pazartesi akşamı maçı da dahil olmak suretiyle ertelenecek. Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, 'Biz ve kulüplerimiz, majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini takdir etmek istiyoruz. En epey zamandır hizmet veren hükümdarımız olarak, ilham kaynağı oldu ve adanmış bir yaşamın ardından arkasında inanılmaz bir miras bıraktı. Bu sadece ulus için değil, bununla birlikte tüm dünyada ona hayranlık duyan milyonlarca insan için pek çok üzücü bir zaman ve onun yasını tutan herkesle birlikteyiz. Yas döneminde Premier Lig fikstürleriyle ilgili daha sık bilgi zamanı gelince paylaşılacaktır'."