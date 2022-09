Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı

Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından sonra Netflix dizisi "The Crown"un izlenme oranı arttı. Dizi, amcasının tahttan çekilmesinden Elizabeth'in taç giyme törenine ve Kraliyet Ailesinin son 7 yıldaki iniş çıkışlarına kadar Kraliçe'nin tüm saltanatını yansıtmaya çalıştı. Kayıp Rıhtım tarafından bildirilen habere göre FlixPatrol, “The Crown”un şu anda dünya genelinde 72 ülkede ilk 10'da olduğunu açıkladı. Dizi 11 Eylül'de Ukrayna'da 1 numaraya, Bulgaristan, İtalya ve Malta'daysa 2 numaraya ulaştı. Verilere göre dizi aynı zamanda ABD'de en çok izlenen dördüncü ve İngiltere'de en çok izlenen üçüncü dizi oldu. Netflıx'in En İyi Üçüncü Filmi TelevisionStats.com'a göre, 'The Crown', 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri', 'Kobra Kai', 'Ejderha Evi', 'Stranger Things',' Game of Thrones ve She-Hulk'tan sonra dünyanın en çok izlenen yedinci dizisi oldu. Netflix'te en çok hasılat yapan üçüncü film olan 'The Crown' bir hafta öncesine göre 12 sıra yükseldi. Sadece dizinin izlenme sayısı değil, günlük Wikipedia ziyaretlerinin sayısı da arttı. Her gün yaklaşık 7-8.000 oranında ziyaret edildi ve 9 Eylül'de 100.000'den fazla görüntülendi.