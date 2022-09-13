Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından sonra Netflix dizisi "The Crown"un izlenme oranı arttı. Dizi, amcasının tahttan çekilmesinden Elizabeth'in taç giyme törenine ve Kraliyet Ailesinin son 7 yıldaki iniş çıkışlarına kadar Kraliçe'nin tüm saltanatını yansıtmaya çalıştı. Kayıp Rıhtım tarafından bildirilen habere göre FlixPatrol, “The Crown”un şu anda dünya genelinde 72 ülkede ilk 10'da olduğunu açıkladı. Dizi 11 Eylül'de Ukrayna'da 1 numaraya, Bulgaristan, İtalya ve Malta'daysa 2 numaraya ulaştı. Verilere göre dizi aynı zamanda ABD'de en çok izlenen dördüncü ve İngiltere'de en çok izlenen üçüncü dizi oldu.
Dizi
13 Eylül 2022 - 18:46
Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından sonra Netflix dizisi "The Crown"un izlenme oranı arttı. The Crown dizisinde yaşanılan artış sonrasında dizinin çoğu ülkede ilk üçte yer aldığını gösteriyor. İşte detaylar...
Dizi
13 Eylül 2022 - 18:46
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