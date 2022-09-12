Kraliçe Elizabeth öldü, yankıları devam ediyor! Herkes bunu merak ediyor... Mücevherleri kime kalacak? Kraliçe Camilla'nın takacağı taçtaki Osmanlı detayları var...

70 yıl boyunca tahtta kalan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Londra Köprüsü yıkıldı kodu ile 2. Elizabeth’in ölümü onaylanırken İngiltere'de ulusal yas ilan edildi. Tüm dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ederken tahta kraliçenin oğlu Galler prensi 3. Charles geçti. Yeni kral Charles olurken kraliçe ise Camilla oldu. Kraliçe olan Camilla'nın Koh-i Noor elmaslı tacı takması tüm dünyada çok konuşulan konular arasında yer alıyor. 1937 yılında Kraliçe Elizabeth in taç giyme töreni için tasarlanan bu taç hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki Kraliçe Elizabeth’in eserleri kime kalacak? İşte konu hakkındaki tüm detaylar…
Yeni Kraliçe Camilla olduKraliçe Elizabeth’in ölümü ile birlikte yeni Kraliçe Camilla olurken takacağı taç üzerinde yer alan elmasla birlikte üzerinde 2 bin 800 adet pırlanta yer almaktadır. Hindistan'dan gelen 105 karatlık elmas ise istendiği zaman çıkarılabilmektedir. Kraliçe Camilla'nın takacağı tacın ise Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria’ya Kırım Savaşı'nda göstermiş olduğu desteklerden dolayı hediye edildiği bilinmektedir.
Bu taç ana kraliçenin kızı Elizabet’in tahta çıktığı törende kullandığı taç olarak da bilinmektedir. Bununla birlikte kraliyet ailesinin mücevherleri de gündeme gelen Bir diğer konu arasında yer almaktadır. Royal Collection Trust internet sitesi üzerinden elmasla ilgili olarak "Türk elması, 1856 yılıdna Suçtan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya verilmiş bir hediyeydi" sözlerini paylaştı. 70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe Elizabeth Platin Jübile içinde bir mektup yayınladı. Yayınladığı mektubunda ise tahta kaldığı süre boyunca aldığı desteklerden dolayı teşekkürünü dile getiren kraliçe, kendisinden sonra tahta geçecek olan ismi de mektubunda açıkladı.