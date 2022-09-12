DÜNYA
12 Eylül 2022 - 16:23

Kraliçe Elizabeth öldü, yankıları devam ediyor! Herkes bunu merak ediyor... Mücevherleri kime kalacak? Kraliçe Camilla'nın takacağı taçtaki Osmanlı detayları var...

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü ile birlikte tahta oğlu Kral 3. Charles geçti. Kraliçe olan Camilla'nın takacağı taçtaki Osmanlı detayı ise gözlerden kaçmadı. Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü ardından yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Kraliçe Elizabeth’in eserleri kime kalacak? İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

DÜNYA
12 Eylül 2022 - 16:23
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Kraliçe Elizabeth öldü, yankıları devam ediyor! Herkes bunu merak ediyor... Mücevherleri kime kalacak? Kraliçe Camilla'nın takacağı taçtaki Osmanlı detayları var...


70 yıl boyunca tahtta kalan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 8 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Londra Köprüsü yıkıldı kodu ile 2. Elizabeth’in ölümü onaylanırken İngiltere'de ulusal yas ilan edildi. Tüm dünyadan taziye mesajları gelmeye devam ederken tahta kraliçenin oğlu Galler prensi 3. Charles geçti. Yeni kral Charles olurken kraliçe ise Camilla oldu. Kraliçe olan Camilla'nın Koh-i Noor elmaslı tacı takması tüm dünyada çok konuşulan konular arasında yer alıyor. 1937 yılında Kraliçe Elizabeth in taç giyme töreni için tasarlanan bu taç hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki Kraliçe Elizabeth’in eserleri kime kalacak? İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

Yeni Kraliçe Camilla oldu

Kraliçe Elizabeth’in ölümü ile birlikte yeni Kraliçe Camilla olurken takacağı taç üzerinde yer alan elmasla birlikte üzerinde 2 bin 800 adet pırlanta yer almaktadır. Hindistan'dan gelen 105 karatlık elmas ise istendiği zaman çıkarılabilmektedir. Kraliçe Camilla'nın takacağı tacın ise Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria’ya Kırım Savaşı'nda göstermiş olduğu desteklerden dolayı hediye edildiği bilinmektedir.



Kraliçe Elizabeth

Bu taç ana kraliçenin kızı Elizabet’in tahta çıktığı törende kullandığı taç olarak da bilinmektedir. Bununla birlikte kraliyet ailesinin mücevherleri de gündeme gelen Bir diğer konu arasında yer almaktadır. Royal Collection Trust internet sitesi üzerinden elmasla ilgili olarak "Türk elması, 1856 yılıdna Suçtan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya verilmiş bir hediyeydi" sözlerini paylaştı.

70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe Elizabeth Platin Jübile içinde bir mektup yayınladı. Yayınladığı mektubunda ise tahta kaldığı süre boyunca aldığı desteklerden dolayı teşekkürünü dile getiren kraliçe, kendisinden sonra tahta geçecek olan ismi de mektubunda açıkladı.

elizebtyh tacını kim takacak

Kral Charles bir konuşma gerçekleştirdi

Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi ile birlikte dünya gündeminde yeni kral hakkında haberler yayınlanmaya devam ediyor. Kral Charles tahta geçen isim olurken konuşmasında eşi ve kendi için tarihi bir gün olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte konuşmasına devam eden Kral Charles şu sözleri sarf etti:

“Bu tarihi günde karım ve ben, ulusa, krallıklara ve dünyaya hizmet etme konusundaki olağanüstü başarısından dolayı Majesteleri Kraliçe'yi tebrik ediyorum. Kraliçe'nin tüm halkının refahına olan bağlılığı her geçen yıl ona daha da hayran olmamıza neden oluyor. Annemin dileğinin temsil ettiği onurun bilincindeyiz"

Kral Charles ve Camilla

Kraliçenin mücevherlerine ne olacak?

Kraliçe Elizabeth’in mücevherlerini ne olacağı ise merak edilen konular arasında yer almaktadır. Oldukça büyük bir servetin sahibi olan Elizabeth milyonlarca değere sahip mücevherlerinin iste Kral 3. Charles’e geçmesi bekleniyor.

Bununla birlikte krala bırakılan bazı parçaların ise Londra Kalesi'nde halka açık olarak sergilenmesi ve Kraliyet töreni için oluşturulan koleksiyonda sergilenmesi beklenmektedir.

Oldukça büyük bir serveti oluşturan bu mücevherlerin bir kısmının ise Windsor Ailesi üyelerine geçmesi beklenmektedir. Bunların başında ise Charles’in eşi Camilla ile Kate Middleton’da gelmektedir. Kraliyet aile üyelerine verilen mücevherler içinde yüzde 40 oranında veraset vergisi ödenecek. Alınacak olan vergiler nedeniyle bazı üyelerin mücevherleri bırakacağı görüşü de yer alıyor.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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