Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı!

Koronavirüs salgını İngiltere Kraliçesi 2 Elizabeth’i de yakaladı. Kraliçenin bazı semptomlar göstermesi üzerine kendisine yapılan testlerde sonuçların pozitif olarak çıktığı bildirildi.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada 95 yaşındaki Kraliçe’nin hafif soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşadığı ve başlanılan tedavilerle hafta içerisinde görevlilerin Kraliçe'nin şikayetlerini azaltacakları aktarıldı.
Kraliçe'nin koronavirüs kaptığı hafta içerisinde Prens Charles ile doğrudan temasının olduğu bilinirken Galler Prensi ile bir süre vakit geçirdiği söyleniyor. Prens için yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen hastalığı hafif ve hızlı bir şekilde atlatarak sağlığına kavuştuğu bildirildi.
İNGİLTERE HALKI ENDİŞE İÇERİSİNDE
Kraliçe'nin ilerlemiş olan yaşı, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ve tahtta başka hükümdarın görülmemiş olması İngiltere halkının büyük kesimini endişeye soktuğu belirtiliyor. Kraliyet Ailesi'nin doktorlarıyla Kraliçe'nin özel doktorlarının kendisini izlemek için sürekli hazırda bekletildiği öğrenilirken aynı zamanda Kraliyet'in Tıp Başkanı olarak bilinen Profesör Sir Huw Thomas'ın da Kraliçe'yi sıkı gözetime aldığı söyleniyor.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada 95 yaşındaki Kraliçe’nin hafif soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşadığı ve başlanılan tedavilerle hafta içerisinde görevlilerin Kraliçe'nin şikayetlerini azaltacakları aktarıldı.
Kraliçe'nin koronavirüs kaptığı hafta içerisinde Prens Charles ile doğrudan temasının olduğu bilinirken Galler Prensi ile bir süre vakit geçirdiği söyleniyor. Prens için yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen hastalığı hafif ve hızlı bir şekilde atlatarak sağlığına kavuştuğu bildirildi.
İNGİLTERE HALKI ENDİŞE İÇERİSİNDE
Kraliçe'nin ilerlemiş olan yaşı, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ve tahtta başka hükümdarın görülmemiş olması İngiltere halkının büyük kesimini endişeye soktuğu belirtiliyor. Kraliyet Ailesi'nin doktorlarıyla Kraliçe'nin özel doktorlarının kendisini izlemek için sürekli hazırda bekletildiği öğrenilirken aynı zamanda Kraliyet'in Tıp Başkanı olarak bilinen Profesör Sir Huw Thomas'ın da Kraliçe'yi sıkı gözetime aldığı söyleniyor.