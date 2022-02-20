DÜNYA
20 Şubat 2022 - 16:55

Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Buckingham Sarayı’ndan yapılan duyuruda, Kraliçe'nin hafif semptomlar gösterdiği ve tedavisine başlanıldığı bildirildi.

DÜNYA
20 Şubat 2022 - 16:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı!
Koronavirüs salgını İngiltere Kraliçesi 2 Elizabeth’i de yakaladı. Kraliçenin bazı semptomlar göstermesi üzerine kendisine yapılan testlerde sonuçların pozitif olarak çıktığı bildirildi.








Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada 95 yaşındaki Kraliçe’nin hafif soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşadığı ve başlanılan tedavilerle hafta içerisinde görevlilerin Kraliçe'nin şikayetlerini azaltacakları aktarıldı. 



Kraliçe'nin koronavirüs kaptığı hafta içerisinde Prens Charles ile doğrudan temasının olduğu bilinirken Galler Prensi ile bir süre vakit geçirdiği söyleniyor. Prens için yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen hastalığı hafif ve hızlı bir şekilde atlatarak sağlığına kavuştuğu bildirildi.



İNGİLTERE HALKI ENDİŞE İÇERİSİNDE

Kraliçe'nin ilerlemiş olan yaşı, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ve tahtta başka hükümdarın görülmemiş olması İngiltere halkının büyük kesimini endişeye soktuğu belirtiliyor. Kraliyet Ailesi'nin doktorlarıyla Kraliçe'nin özel doktorlarının kendisini izlemek için sürekli hazırda bekletildiği öğrenilirken aynı zamanda Kraliyet'in Tıp Başkanı olarak bilinen Profesör Sir Huw Thomas'ın da Kraliçe'yi sıkı gözetime aldığı söyleniyor.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
İngiltere Başbakanı Johnson'dan endişe veren savaş iddiası!
İngiltere Başbakanı Johnson'dan endişe veren savaş iddiası!
Bill Gates'ten olay yorum: Başka bir pandemi daha gelecek!
Bill Gates'ten olay yorum: Başka bir pandemi daha gelecek!
Son Haberler
Zincirle bağlı pitbull 6 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Zincirle bağlı pitbull 6 yaşındaki çocuğa saldırdı!
Eda Ece'den sevgilisi hakkında olay itiraf!
Eda Ece'den sevgilisi hakkında olay itiraf!
İngiltere Başbakanı Johnson'dan endişe veren savaş iddiası!
İngiltere Başbakanı Johnson'dan endişe veren savaş iddiası!
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
Bill Gates'ten olay yorum: Başka bir pandemi daha gelecek!
Bill Gates'ten olay yorum: Başka bir pandemi daha gelecek!
Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilişkisi evlilik yoluna girdi
Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilişkisi evlilik yoluna girdi
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..
Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..