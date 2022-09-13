DÜNYA
13 Eylül 2022 - 16:44

Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ölüm tarihini bilen Twitter kullanıcısı 2022 ölüm listesini açıkladı!

Kraliçenin ölümünü bilen O Twitter kullanıcısı liste yayınladı! Kraliçe Elizabeth'in de aralarında bulunduğu listede adı geçen 50 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Listede birkaç Rus iş adamı da yer alırken, sıradakinin kim olacağını merak ediliyor.

DÜNYA
13 Eylül 2022 - 16:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ölüm tarihini bilen Twitter kullanıcısı 2022 ölüm listesini açıkladı!


'The Deathlist' web sitesi, her yıl ölecek olan ünlülerin bir listesini paylaşıyor. 2022 için paylaşılan liste İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü de biliyordu.

kraliçe elizabeth



Liste, Kraliçe'nin rütbesini birkaç yıl önce 25'ten 12'ye düşürmüştü.

ölüm listesi

 Belgesel sunucusu ve yapımcısı Sir David Attenborough, müzisyen Shane MacGowan ve aktris Angela Lansbury hala listede.

Hayatını kaybedecek kişi arasında TV sunucusu Bill Turnbull, İtalyan politikacı Silvio Berlusconi, futbolcular Pelé, Sir Bobby Charlton ve Dennis Law, aktörler Michael Gambon ve Eastender Arthur Fowler'ı oynayan Bill Treacher yer alıyor.

78 yaşındaki rugby yorumcusu Nigel Starmer-Smith, bu yıl listeye hiç giremedi.

Bunlardan biri olan Tunbull, 31 Ağustos'ta öldü.

 Bir yıl içinde öleceğini düşündükleri 50 kişinin seçildiği ölüm listesinin kuralları şu şekilde:

- Adayların yeterince ünlü olması gerekiyor.

- Öldükleri için ünlü olacaklarsa listede olmazlardı.

- Bir önceki listeden sadece 25 yeni aday çıktı.

Öte yandan 2021 ölüm listesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümüyle biliniyor.

ölüm listesi

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle dünya bir Twitter kullanıcısını gündemine aldı. Şubat ayında paylaşılan bir tweette "Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül 2022'de vefat edecek" ifadesi yer aldı.

Aynı gün Kraliçe'nin ölümüyle kullanıcı Twitter'da gündem oldu. Bahsedilen Logan_Smith256 isimli kullanıcı başka bir tahminde bulunarak Kral Charles'ın 28 Mart 2026'da vefat edeceğini belirtti.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın provokasyonlarını görüştü
Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın provokasyonlarını görüştü
Emirates uçuşlarında nadir bulunan şampanya servisi! Lüks şampanya firması ile anlaşma yapıldı! Nadir bulunan şampanya servis edilecek
Emirates uçuşlarında nadir bulunan şampanya servisi! Lüks şampanya firması ile anlaşma yapıldı! Nadir bulunan şampanya servis edilecek
Miçotakis'in Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti
Miçotakis'in Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti
Arkadaşlık sitesinde tanıştığı adamın söyledikleri ile nutku tutuldu! 53 yaşındaki kadına kabusu yaşattı...
Arkadaşlık sitesinde tanıştığı adamın söyledikleri ile nutku tutuldu! 53 yaşındaki kadına kabusu yaşattı...
Ahlaksızlar otobüsün arka koltuğunda cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler kameraya yakalandı! Savunmaları ise yok artık dedirtti
Ahlaksızlar otobüsün arka koltuğunda cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler kameraya yakalandı! Savunmaları ise yok artık dedirtti
İran, Yunan tankerlerinin mürettebatını serbest bırakacak
İran, Yunan tankerlerinin mürettebatını serbest bırakacak
Son Haberler
2023 seçimleri adaylık tartışmalarına yanıt geldi! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı netleşti! tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel detayları paylaştı
2023 seçimleri adaylık tartışmalarına yanıt geldi! Kemal Kılıçdaroğlu...
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
ING Bank'tan emeklileri sevindiren haber! ING emekli promosyonu cep dolduruyor
Merakla beklenilen konut fiyatları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Konut Projesi ile ilgili önemli açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan konut fiyatlarını açıkladı
Merakla beklenilen konut fiyatları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan...
Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere destek! 1600 TL yardım parası verilecek
Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler...
Muğla’da trafik kazası: 2 yaralı
Muğla’da trafik kazası: 2 yaralı
Beykoz’da denizde su hortumu oluştu
Beykoz’da denizde su hortumu oluştu
İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon: Kaçarken çatıda yakalandı
İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon: Kaçarken çatıda yakalandı
Bankaların promosyon yarışı devam ederken rekor zamlar da peş peşe geldi! Ocak zammından etkilenen promosyonlar emeklinin yüzünü güldürecek!
Bankaların promosyon yarışı devam ederken rekor zamlar da peş peşe...
İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası oldu! O video Salman'ın başını yaktı
İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası...
Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL yatırılacak! Devlet ödemelere başladı
Banka hesaplarınızı sürekli kontrol edin! Tüm hesaplara 3.340 TL...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öyle bir seslendi ki tüm dikkatler onun üzerinde toplandı! Bağırarak Erdoğan'a şiir okuyan adam sosyal medyanın gündemini oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öyle bir seslendi ki tüm dikkatler onun üzerinde...
Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti
Yunan unsurlarının ateş açtığı 'Anatolian' gemisinde saldırının izleri gözler önüne serildi
Yunan unsurlarının ateş açtığı 'Anatolian' gemisinde saldırının...
Kocaeli'de sağanak yolları göle döndürdü
Kocaeli'de sağanak yolları göle döndürdü
Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için yüzde 30 faiz ödeyecek!
Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için...