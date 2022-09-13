Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ölüm tarihini bilen Twitter kullanıcısı 2022 ölüm listesini açıkladı!













'The Deathlist' web sitesi, her yıl ölecek olan ünlülerin bir listesini paylaşıyor. 2022 için paylaşılan liste İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü de biliyordu.Liste, Kraliçe'nin rütbesini birkaç yıl önce 25'ten 12'ye düşürmüştü.Belgesel sunucusu ve yapımcısı Sir David Attenborough, müzisyen Shane MacGowan ve aktris Angela Lansbury hala listede. Hayatını kaybedecek kişi arasında TV sunucusu Bill Turnbull, İtalyan politikacı Silvio Berlusconi, futbolcular Pelé, Sir Bobby Charlton ve Dennis Law, aktörler Michael Gambon ve Eastender Arthur Fowler'ı oynayan Bill Treacher yer alıyor. 78 yaşındaki rugby yorumcusu Nigel Starmer-Smith, bu yıl listeye hiç giremedi. Bunlardan biri olan Tunbull, 31 Ağustos'ta öldü. Bir yıl içinde öleceğini düşündükleri 50 kişinin seçildiği ölüm listesinin kuralları şu şekilde: - Adayların yeterince ünlü olması gerekiyor. - Öldükleri için ünlü olacaklarsa listede olmazlardı. - Bir önceki listeden sadece 25 yeni aday çıktı. Öte yandan 2021 ölüm listesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümüyle biliniyor.Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle dünya bir Twitter kullanıcısını gündemine aldı. Şubat ayında paylaşılan bir tweette "Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül 2022'de vefat edecek" ifadesi yer aldı. Aynı gün Kraliçe'nin ölümüyle kullanıcı Twitter'da gündem oldu. Bahsedilen Logan_Smith256 isimli kullanıcı başka bir tahminde bulunarak Kral Charles'ın 28 Mart 2026'da vefat edeceğini belirtti.