DÜNYA
09 Eylül 2022 - 23:11

Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Paul Katedrali'nde görkemli anma töreni

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi dolayısıyla başkent Londra'ki Aziz Paul Katedrali'nde düzenlenen anma törenine aralarından İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın da bulunduğu birden fazla önemli yetkili siyasetçi katıldı. Törende ilk defa "God Save The King" milli marşı çalındı.

DÜNYA
09 Eylül 2022 - 23:11
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Kraliçe II. Elizabeth için Aziz Paul Katedrali'nde görkemli anma töreni


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 96 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından başkent Londra'daki Aziz Paul Katedrali'nde anma töreni düzenlendi. Üst düzey politikacıların yanı sıra toplamda 2 bin kişinin katıldığı anma töreninde Başbakan Liz Truss, İncil'den bir metin okudu. Başbakan Yardımcısı Therese Coffey, Avam Kamarası Lideri Penny Mordaunt ve Galler Bakanı Robert Buckland da törene katılan önemli yetkili siyasetçiler arasında yer aldı. Ayin öncesinde Katedral önünde uzun bir kuyruk oluştu.

"Tanrı Kraliçe'yi korusun" marşı değiştirildi



"Tanrı Kraliçe'yi Korusun" milli marşı yaklaşık 1 saat kadar süren törende ilk defa değiştirilerek "Tanrı Kral'ı Korusun" şeklinde halka açık olarak çalındı.

Öte yandan, Kraliçe'nin, "olağanüstü bir Hıristiyan inancına" mevcut olduğunu söyleyen Londra Piskoposu Dame Sarah Mullally, Kraliçe'nin saltanatının uzun ömürlülüğüne değinerek onu, "milyonların hayatında dikkate değer" olan bir hükümdar olarak andı.

"Sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım"

Aziz Paul Katedrali'nde düzenlenen törende Kraliyet Ailesi üyeleri yer almazken, Kral 3. Charles'ın törenden hemen önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının bir kesiti dinletildi. Konuşmasında Kraliçe'nin başarılarını ve şefkatini öven Kral 3. Charles, "Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi, ben de Tanrı'nın bana bahşettiği kalan süre boyunca ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri sürdürmeye ciddi bir şekilde söz veriyorum. Birleşik Krallık'ta nerede yaşıyor olursanız olun veya dünyanın herhangi bir yerinde geçmişiniz veya inançlarınız her halükarda size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Editörü
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