DÜNYA
13 Eylül 2022 - 18:14

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin tutacağı iddiası

İngiltere basını, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin en az 6 milyar sterline mal olacağını ortaya koydu.

DÜNYA
13 Eylül 2022 - 18:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin tutacağı iddiası


İngiltere basınında yer alan haberlere göre, İngiltere'nin en fazla zaman tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin milyonlarca sterline mal olduğu öne sürüldü. Halka açık olarak yapılacak devlet cenazesinin cenaze masrafları, cenaze dolayısıyla ilan edilmiş olan resmi tatiller, yeni hükümdar Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni gibi giderlerle İngiltere ekonomisine milyarlarca sterline mal olacağı iddia edildi.

Evening Standards gazetesinde yer alan habere göre, halka açık olarak düzenlenen devlet cenazelerinin kamu tarafından finanse edildiği ve milyonlarca sterline mal olduğu ifade edilirken, Evening Standards Avam Kamarası kaynaklarına göre, Kraliçe II. Elizabeth'in annesinin 2002'deki yapılan cenazesinin yaklaşık 5,4 milyon sterline mal olduğunu, yalnızca polis ekiplerine 4.3 milyon sterlin harcandığını belirtti. 1997'de yaşamını yitiren Prenses Diana'nın cenazesinin ise 3 milyon ile 5 milyon sterlin arasında olduğunu bildirildi. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin ise en az 6 milyar sterlin tutacağı iddia edildi.



Kraliçe'nin devlet cenazesi, 2021'de yaşamını yitiren eşi Prens Philip ile evlendiği Westminster Abbey'de gerçekleşecek. 19 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleşecek törene ABD Başkanı Joe Biden da dahil olmak suretiyle dünya liderleri ve politikacıları katılacak. Cenazenin bugün 17.00'da Ediburgh'taki Aziz Giles Katedrali'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na götürülmesi planlanıyor.

Cenazeden sonra Kraliçe'nin tabutu Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anıt Şapeli'nde toprağa verilecek. Burada Kraliçe'nin babası Kral 6. George, Kraliçe'nin annesi Elizabeth Angela Marguerite vs kış kardeşi Prenses Margaret'in mezarları yer almakta.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ölüm tarihini bilen Twitter kullanıcısı 2022 ölüm listesini açıkladı!
Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in ölüm tarihini bilen Twitter kullanıcısı 2022 ölüm listesini açıkladı!
Azerbaycan’dan BM’ye mektup
Azerbaycan’dan BM’ye mektup
Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA’ları için üs kurdu
Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA’ları için üs kurdu
Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın provokasyonlarını görüştü
Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın provokasyonlarını görüştü
Emirates uçuşlarında nadir bulunan şampanya servisi! Lüks şampanya firması ile anlaşma yapıldı! Nadir bulunan şampanya servis edilecek
Emirates uçuşlarında nadir bulunan şampanya servisi! Lüks şampanya firması ile anlaşma yapıldı! Nadir bulunan şampanya servis edilecek
Miçotakis'in Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti
Miçotakis'in Macron'un kağıdına bakmaya çalışması dikkat çekti
Son Haberler
Analistler gram altın için olağanüstü toplantı kararı aldı! Gram altın uçabilir!
Analistler gram altın için olağanüstü toplantı kararı aldı! Gram...
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor!...
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı kafaları karıştırdı
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam...
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret zammında kritik karar!
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari...
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde...
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam! Ankara taksi ücretleri dudak uçuklattı! Bu kadarı da olmaz
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam!...
İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak
İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye...
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak
Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih verdi
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih...
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi ihaleler başladı erken gelen kapar! İşyeri ve konut alma fırsatı için son gün
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi...
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın birçok olumlu sonucu var! Ekonomik kalkınma için bir adım atıldı
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın...